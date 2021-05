Le collectif «L’Abîme» reporte sa «Boum Test» à cause de la météo

Le collectif «L’Abîme» a publié un message sur les réseaux sociaux annonçant le report de l’événement prévu ce samedi au bois de la Cambre. La date du 22 mai a été avancée, mais n’est pas encore confirmée.

Avec la pluie annoncée, le collectif «L’Abîme» est contraint de reporter sa «Boum Test», prévue ce samedi au bois de la Cambre. Il l’a annoncé sur sa page Facebook ce vendredi soir.

«Il semblerait, malgré le soleil de ce jour, que la météo ne soit pas de notre côté pour le testing de demain. En effet, les centres météorologiques nous annoncent un gros orage. Nous ne pouvons prendre le risque de faire les prélèvements dans de mauvaises conditions étant donné que cela se fera en extérieur sous le kiosque. Autant pour les volontaires que pour l’équipe médicale ou encore pour la conformité des résultats du test, il est préférable de reporter ce testing à la prochaine BOUM. Sans doute le 22 mai, nous vous le confirmerons le plus rapidement possible», peut-on lire sur la page Facebook du collectif.

«Cela nous permettra de mettre en place une équipe médicale supplémentaire, en plus de United People, qui utilisera des tests d’une autre marque, en plus de MEDAKIT. En espérant mettre un terme à cette polémique due au fournisseur qui ne nous a évidemment jamais imposé de conditions.»

«Nous vous tiendrons donc informés de la suite de cette opération et nous vous remercions encore pour votre confiance et pour votre participation à cette démonstration qui sera une première mondiale. Et même si notre protocole ne nous permettra pas de publier une étude dans The Lancet ou dans Nature, on aura grâce à vous rouvert le débat sur les connaissances scientifiques permettant d’affirmer que la contamination en extérieur est très faible voire inexistante.»