Coupe du monde: Mathieu van der Poel devance Tom Pidcock au sprint dans le shorttrack de Nove Mesto

Tout comme à Albstadt, lors du premier rendez-vous en Allemagne, Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a remporté la course sur circuit court de la deuxième manche de la Coupe du monde de mountainbike à Nove Mesto, en République tchèque, vendredi soir. Le Néerlandais a battu le Britannique Tom Pidcock au sprint.

Pidcock disputait sa première épreuve de shorttrack de sa carrière à Nove Mesto, mais il a été le seul à pouvoir contrer une attaque de Mathieu van der Poel dans le dernier tour de la course de vingt minutes. Pidcock a dépassé van der Poel et a lancé le sprint en tête, mais ralenti par un dysfonctionnement de sa boîte de vitesse, il n’a pas pu empêcher le Néerlandais de le dépasser.

Le champion du monde français Jordan Sarrou a terminé troisième devant le leader de la coupe du monde Victor Koretzky. Le champion de Belgique Jens Schuermans a terminé dix-huitième. La deuxième place de Pidcock lui permet d’être aux premières loges pour la course de cross-country de dimanche, plus importante. Il s’était élancé de loin à Albstadt. Van der Poel participera dimanche à sa dernière course de mountainebike avant les Jeux Olympiques.

L’Américaine Haley Batten s’est imposée dans la course féminine devant la Française Loana Lecomte et la Suédoise Jenny Rissveds, championne olympique. La championne du monde Pauline Ferrand-Prévot a abandonné après une chute et a dû se rendre à l’hôpital pour un examen. Le championne de Belgique Githa Michiels n’était pas présente.