Province de Luxembourg: les chiffres de la vaccination par commune

Voici où consulter ces données

Les chiffres de la vaccination dans toutes les communes wallonnes sont facilement accessibles en ligne (ici). L’AViQ, l’Agence wallonne pour une vie de qualité, publie quotidiennement le nombre de personnes vaccinées et le taux de vaccination pour la Wallonie, par province et par commune. Elle se base, comme Sciensano, sur les données communiquées par Vaccinnet et Statbel.