Le débrief du jour: Le Covid-19 en recul | Un hymne pour l’Euro | Incendie à Liège

Le recul de la pandémie en Belgique et dans le monde, la divulgation de l’hymne officiel de l’Euro 2020, un important incendie ayant fait plusieurs blessés à Liège, l’horreur dans les conflits au Proche-orient ou encore des éléphants mystérieusement foudroyés: voici ce qui a fait l’actu de ce vendredi 14 mai 2021.

1. Coronavirus: la pandémie recule

Le nombre d’infections quotidiennes au Sars-CoV-2 s’est élevé en moyenne à 2.852 entre le 4 et le 10 mai, ce qui représente une baisse de 4% par rapport à la période de sept jours précédente, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour ce vendredi matin.

2. Un hymne pour l’Euro de foot

Sony Music Netherlands a dévoilé ce matin la chanson officielle de l’UEFA EURO 2020. Elle est signée du DJ néerlandais Martin Garrix, accompagné par Bono et The Edge, de U2.

3. Important incendie à Liège

Un important incendie est survenu vendredi au numéro 39 de la rue Louis Fraigneux à Liège. Le feu a pris dans un immeuble de six étages. Six personnes ont été blessées. L’une d’entre elles est brûlée et a été transportée à Neder-Over-Heembeek.

4. Conflit au Proche-orient: la barre des 100 morts depuis lundi franchie

Depuis le début lundi de ce nouveau cycle de violences, 119 Palestiniens, parmi lesquels 31 enfants, ont été tués dans la bande de Gaza, et 830 personnes ont été blessées, selon les autorités locales. En Israël, le bilan est passé à neuf morts et des centaines de blessés.

5. Des éléphants foudroyés en Inde

Dix-huit dépouilles d’éléphants ont été découvertes dans la jungle de l’État d’Assam dans le nord-est de l’Inde, ont déclaré vendredi les autorités, qui ont ouvert une enquête sur les causes de leur mort, imputée a priori à la foudre.

