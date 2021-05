Israël pilonne la bande de Gaza, plus de 100 morts

2 Palestiniens tués en Cisjordanie, plus de 100 blessés

Des heurts quotidiens éclatent aussi entre manifestants et armée en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël. Vendredi, deux Palestiniens ont été tués dans ces affrontements et plus de cents Palestiniens blessés à la mi-journée, selon le ministère de la Santé et le Croissant rouge.