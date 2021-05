Nouvelle décélération de la pandémie dans le monde cette semaine

La pandémie de coronavirus a décéléré pour la deuxième semaine consécutive dans le monde, principalement aux Etats-Unis, en Europe et au Moyen-Orient: voici les évolutions hebdomadaires marquantes, issues d’une base de données de l’AFP.

Indicateur important, le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations et les comparaisons entre pays sont à prendre avec précaution, les politiques de tests différant d’un pays à l’autre.

Moins de 750.000 cas quotidiens

Avec 743.900 contaminations enregistrées quotidiennement dans le monde cette semaine, l’indicateur a de nouveau baissé (-6% par rapport à la semaine précédente), selon un bilan de l’AFP arrêté à jeudi.

L’indicateur avait recommencé à croître de manière continue à partir du 20 février, après une chute inédite de plus d’un mois en début d’année, qui avait vu les contaminations se réduire de moitié, autour de 355.000 cas quotidiens. Il rebaisse depuis deux semaines.

Les Etats-Unis et l’Europe dans le vert

La pandémie a ralenti sensiblement aux Etats-Unis/Canada (-21%), en Europe (-20%) et au Moyen-Orient (-16%) cette semaine, plus modérément en Asie (-2%) et en Afrique (-1%). Les contaminations ont au contraire accéléré dans la zone Amérique latine/Caraïbes (+5%).

En Océanie, où le coronavirus circule très peu, les contaminations ont plus que doublé (+124%, 247 cas par jour), principalement en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui concentre plus de 90% des cas recensés dans la région.

Principales accélérations

Les Maldives sont le pays où l’épidémie accélère le plus (+106%, 1.100 nouveaux cas par jour), parmi les pays ayant enregistré au moins 1.000 contaminations quotidiennes au cours de la semaine écoulée. L’archipel est pourtant l’un des pays les plus en avance en terme de vaccination, puisqu’il a administré au moins une dose (Sinopharm ou AstraZeneca/Oxford) à 56% de sa population (26% de la population est complètement vaccinée).

Suivent le Paraguay (+53%, 2.600), l’Afrique du Sud (+37%, 2.100), la Malaisie (+31%, 4.300) et la Grèce (+30%, 2.300). Cette dernière a levé vendredi un confinement de sept mois pour ouvrir sa saison touristique.

Plus fortes décrues

La plus forte décrue de la semaine est observée en Turquie (-44%, 15.100 nouveaux cas par jour), devant la Mongolie (-42%, 700), la Jordanie (-41%, 700), la Croatie (-35%, 1.000) et l’Autriche (-31%, 1.100).

Le plus de contaminations

L’Inde, qui a connu une flambée ces dernières semaines, reste le pays ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles contaminations en valeur absolue cette semaine (375.200 cas quotidiens, -3%), devant le Brésil (61.500, +4%), les Etats-Unis (35.600, -22%), l’Argentine (20.900, +4%) et la Colombie (16.700, +7%).

En proportion de la population, le pays ayant recensé le plus de cas cette semaine reste, de loin, les Seychelles (2.858 pour 100.000 habitants), devant les Maldives (1.374). Les Seychelles ont pourtant complètement vacciné 61% de leur population, avec des doses Sinopharm et AstraZeneca/Oxford.

Décès

L’Inde est aussi en tête du classement des décès quotidiens (4.001 par jour cette semaine), devant le Brésil (1.948), les Etats-Unis (628), la Colombie (464) et l’Argentine (420).

Au niveau mondial, les décès quotidiens ont légèrement baissé cette semaine (12.721 par jour, -1%).