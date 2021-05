Kompany: «Chaque chose se méritera en son temps»

L’entraîneur d’Anderlecht, nommé parmi les trois candidats au titre d’entraîneur de l’année, place plutôt Blessin (Ostende) et Clement (FC Bruges) parmi les favoris.

Vincent Kompany est un communicant habile. Interrogé ce vendredi matin sur sa nomination pour le titre de meilleur entraîneur de la saison, il répondait: «Il y a deux manières de voir les choses. Soit vous choisissez celui qui a excellé, surpris, et c’est Blessin (Ostende), soit vous choisissez celui qui sera champion, et c’est Clement (FC Bruges).» Le technicien bruxellois avait commencé sa réponse par: «Ce n’est pas le moment.» Il fallait comprendre que ce n’est pas encore son moment d’être mis à l’honneur. «Chaque chose se méritera en son temps, et pour moi, en ce moment, c’est le collectif qui est plus important. »

Vincent Kompany a poursuivi sa démonstration, en glissant: «Aujourd’hui, on regarde certains joueurs comme des grands noms. Si, il y a sept mois, on en avait parlé, on aurait dit, en parlant de Nmecha, qu’il n’avait encore rien marqué; on aurait dit d’Ait El Hadj qu’il était encore trop tendre; on aurait répété que le dernier but de Yari (Verschaeren) remontait à longtemps; les gens auraient dit ce qu’ils aiment dire sur Sardella. Je veux me concentrer sur la progression de l’équipe, avant tout. » Une progression qui tient, aussi, à son entraîneur.