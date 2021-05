Un univers agricole impitoyable; À 86 ans au tribunal; Condamné pour la 33e fois … 7 histoires judiciaires étonnantes

Il est poursuivi pour des faits remontant à 2 ans, cet homme de 86 ans se retrouve au tribunal; Dans cette commune wallonne, cet agriculteur vit un enfer… 7 histoires judiciaires surprenantes survenues cette semaine en Wallonie.

Conflit de voisinage, vol, infraction au code de la route, agression, autant de motifs de se retrouver face au tribunal. S’il existe une multitude d’alternatives pour l’éviter, force est de constater que nos tribunaux sont pleins. Face à ces hommes et ces femmes pris en défaut: un juge. À lui de juger les arguments de chacun pour ensuite opter pour la compréhension, le sermon et parfois la punition.

L’Avenir vous invite à découvrir ces petites scènes insolites de vos tribunaux mais aussi des tranches de vie.

1. Il aura attendu sa 84e année pour se faire connaître de la justice

L’octogénaire a contesté dans un premier temps la prévention, avant d’être confronté à l’implacabilité des images. À 86 ans, il se retrouve au tribunal, poursuivi pour des faits commis 2 ans plus tôt: il a attenté à l’intimité de trois résidentes d’une institution pour polyhandicapés de Walcourt.

2. Le chagrin de labour lui coûte cher

Sa femme le quitte et cet agriculteur dinantais ne fait plus vraiment face à ses obligations. Et ça le conduit au tribunal.

La citation de la semaine Je vais faire un homicide à vélo

3. L’univers agricole impitoyable de Libin

Il y avait l’univers impitoyable de Dallas, dans le secteur pétrolier. Il y a désormais celui de Libin, dans le secteur agricole. Sur fonds de location de terres communales agricoles, un cultivateur est victime d’actes de vandalisme ciblés.

4. Voler la drogue d’un dealer, est-ce un délit?

Tom enfonce la porte d’un coup d’épaule, met deux claques au dealer avant de prendre la marijuana et l’héroïne disposées sur la table. Son avocat plaide l’acquittement, estimant qu’il n’est pas possible de voler la drogue d’un dealer puisqu’il s’agit à la base d’un produit prohibé.

5. Il poignarde son créancier en pleine rue

Un Dinantais a planté la lame de son couteau papillon dans le ventre de son créancier à qui il devait rembourser une garantie locative de 400€. Touché à l’estomac, la victime a dû subir une intervention de quatre heures pour rester en vie.

6. Le policier menace le chef de corps

Un ancien policier de la zone de police du Tournaisis est poursuivi pour divers faits de menaces, harcèlement, violences et détention d’armes.

7. Un homme condamné pour la... 33e fois

Un Anderlechtois de 43 ans a été condamné à deux ans de prison ferme. Il a déjà été condamné à 32 reprises par le passé.

