Monaco et le Belge Eliot Matazo en finale contre le PSG

Battu 1-5 par l’AS Monaco jeudi en demi-finale au Parc des Sports d’Annecy, Rumilly Vallières n’est pas devenu le deuxième club de D4 à atteindre la finale de la Coupe de France après Calais en 2000. Eliot Matazo a joué tout le match avec les Assémistes, qui affronteront le PSG en finale le 19 mai.

Monaco s’est installé d’entrée dans le camp de Rumilly Vallières et a directement forcé deux corners. Toutefois, la première grosse occasion a été pour les visités mais le tir du gauche des 20 mètres d’Ashley Moke a été détourné en corner (17e). En quelque sorte sur la répétition, Alexis Peuget a ouvert la marque sur un envoi légèrement dévié, qui a trompé Radoslaw Majecki (20e, 1-0).

Après avoir encaissé son tout premier but dans cette édition de la Coupe de France, Monaco a accéléré le rythme et a égalisé avec la complicité du défenseur savoyard Arthur Bozon, qui a dévié de la tête dans son but un centre de Fode Ballo-Touré (27e). Le renversement de situation était enclenché et sur un corner de Cesc Fabregas, Aurélien Tchouaméni a battu Dan Delaunay (32e, 1-2). Le gardien savoyard a été plus heureux quand Kevin Volland, seul en position idéale dans les six mètres, a envoyé le ballon sur la transversale (37e). À la reprise, Rumilly Vallières a commencé à perdre le ballon de plus en plus vite et sur une erreur de Dorian Levêque, Wissam Ben Yedder a appelé le une/deux avec Fabregas pour mettre les Monégasques à l’abri (55e, 1-3).

Avec deux assists à son compte, l’ex-international espagnol a amélioré ses stats d’un coup franc splendide (78e, 1-4). Fabregas pouvait quitter tranquillement la pelouse (79e) d’autant qu’Aleksandr Golovin a ajouté un but après avoir récupéré le ballon dans les pieds de Jean Manuel Ribeiro (82e, 1-5).