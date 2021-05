Votre employeur peut-il vous fliquer?

Instaurer une relation de confiance

Katleen Jacobs, consultante chez sdworx souligne qu’il est important pour l’employeur de donner des directives claires: il doit dire ce qu’il attend au niveau de l’activité et de la disponibilité. Le travailleur doit savoir quand il doit répondre directement à ses appels. « Idéalement, le contrôle doit être similaire à ce qu’on a quand on est au bureau. On ne contrôle pas toutes les 5 minutes! De même, remarquer qu’un travailleur est actif ou non ne signifie pas qu’il est forcément efficace. Même à la maison, on doit pouvoir faire des pauses, prendre un café…»

Pour la spécialiste, l’engagement moral entre employé et employeur est important: « Il faut un bon accord. Ce n’est pas un problème de fermer son ordinateur à 17 heures, de ne pas lire de mails le soir ou le week-end» elle reconnaît que le contrôle est possible, autorisé, mais elle ajoute: «il y a une relation de confiance à créer, ce n’est pas une bonne idée d’’être tout le temps derrière les travailleurs.»