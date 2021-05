Rallye d’Andalousie: Nasser Al-Attiyah en tête après la 1re journée, Guillaume de Mevius 13e

Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux Overdrive) occupe la tête du rallye d’Andalousie après la première étape jeudi. Le Qatarien a devancé le Lituanien Vaidotas Zala (MINI John Cooper Works Rally) de 1:25 et l’Espagnol Carlos Sainz (MINI John Cooper Works Rally) troisième à 2:32.

Au classement général, Al-Attiyah compte 1:28 d’avance sur Zala et 2:41 sur Sainz. Guillaume de Mevius et Tom Colsoul (OT3) ont terminé 14e de l’étape et sont 13es au général.

De Mevius et Colsoul, deuxièmes du prologue mercredi, ont subi un problème de pneus crevés lors de l’étape du jour. «Dans la première partie de l’étape, nous étions bien en place», a précisé Tom Colsoul. «Dans la deuxième partie, nous avons roulé plus vite mais sans prendre de risque. C’est dommage d’avoir crevé à 30 km de l’arrivée. Les pneus se changent moins vite sur une OT3 que sur une Toyota Hilux.»

Grégoire de Mevius et André Leyh (Henrard Dunbee) occupent eux la 18e place après la première étape. La deuxième étape est prévue vendredi sur 493 km dont 381 chronométrés. Le rallye d’Andalousie se termine dimanche après-midi.