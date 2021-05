L’épisode spécial de «Friends» arrive le 27 mai, avec Justin Bieber et Lady Gaga

L’épisode spécial de «Friends», qui verra les retrouvailles des six amis de la série après 17 ans d’absence, sera mis en ligne sur la plateforme HBO Max le 27 mai et comprendra une ribambelle d’invités, parmi lesquels Justin Bieber et Lady Gaga.

Le diffuseur français de cet épisode n’a pas encore été annoncé.

L’arrivée de cet épisode devait initialement correspondre au lancement, fin mai 2020, de la plateforme HBO Max, qui a acquis l’intégralité du catalogue de «Friends».

Mais la pandémie avait contraint la production à reporter le tournage, qui n’a finalement eu lieu que le mois dernier, à Burbank, en Californie.

Outre les six comédiens principaux de la série, cet épisode de gala verra également défiler de nombreuses vedettes, du chanteur canadien Justin Bieber au groupe sud-coréen BTS, en passant par l’ancien footballeur David Beckham et la chanteuse Lady Gaga, selon un communiqué publié jeudi.

HBO Max a mis en ligne jeudi une bande-annonce, qui se limite à un long plan des six héros de la série, de dos, en train de marcher. «Celui où ils se retrouvent» (The One Where They Get Back Together), dit le titre de l’épisode, reprenant la formulation similaire à tous les épisodes de la série, qui démarraient tous par «celui» («The One»).

La série «Friends» (1994-2004) a été un immense succès d’audience et a marqué une génération de téléspectateurs.

Son arrivée sur Netflix en 2015 a permis à la plateforme de séduire un nouveau public, confirmant la popularité intacte du sitcom, genre que beaucoup disaient sur le déclin.

En 2019, le groupe WarnerMedia, filiale du groupe AT&T, a récupéré les droits de diffusion du sitcom le plus populaire des 20 dernières années, moyennant 425 millions de dollars sur cinq ans.

Les 236 épisodes anciens de «Friends» sont déjà disponibles sur HBO Max depuis mai 2020.

Selon le site du magazine Variety, les six acteurs historiques, qui sont co-producteurs exécutifs de l’épisode des retrouvailles, auraient négocié un cachet de 2,5 millions de dollars chacun pour le tournage de cette seule émission.