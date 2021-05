Le bourgmestre de Tournai a annoncé envisager l’instauration d’un couvre-feu local afin d’éviter les débordements rencontrés dans le centre-ville à l’issue des premiers jours d’ouverture des terrasses.

Des faits qui, faut-il le souligner, se voulaient marginaux et étaient dus au comportement d’individus passablement éméchés. De surcroît, ils se sont déroulés à l’écart des terrasses qui, dans la toute grande majorité, avaient été rangées à l’heure requise. Alors, un couvre-feu local serait-il bien utile?

Cette mesure, si elle devait être prise, ne risque-t-elle pas de rajouter de la confusion à celle déjà provoquée par la versatilité de mesures qui n’en finissent pas de changer au niveau fédéral? De plus, punir toute une population pour quelques individus reviendrait à interdire à tout conducteur de prendre le volant sous prétexte qu’il y a des chauffards et des Fangio sur nos routes. Ne serait-il pas plus opportun d’appliquer aux seuls fauteurs de trouble les sanctions prévues par la loi en de pareilles circonstances?

C’est aussi, semble-t-il, une option préconisée par le premier magistrat tournaisien.

Dans un premier temps…