La face cachée du show-business

Avec «Archives secrètes», Laurent Delahousse promet de raconter l’histoire d’artistes d’une façon inédite.

Nouvelle collection documentaire, Archives secrètes promet de dévoiler des trésors cachés sur des personnalités populaires. Alors si vous en avez marre de toujours voir les mêmes images d’archives et les mêmes «moments cultes», ce nouveau rendez-vous proposé par Laurent Delahousse devrait vous plaire.

Ses équipes ont déniché des séquences inédites cachées dans des fonds privés. Elles ont fouillé les albums de famille, trouvé des films personnels, des rushes, des sons rares et des lettres inconnues… Autant de pépites qui, pour la première fois mises en lumière, permettent de raconter d’une manière inédite l’histoire de ces vedettes

«À l’origine du projet, il y a l’envie de produire un nouveau format de storytelling, tenter de s’approcher des personnalités à travers leurs archives secrètes, explique Laurent Delahousse à France Télévisions. C’est toujours très émouvant de découvrir pour la première fois ces images qui se dévoilent devant vos yeux. Vous vous approchez en tout cas d’une certaine vérité. Certains artistes eux-mêmes sont très émus en découvrant ces images qui rejaillissent du passé.»

Dans ce premier numéro, Laurent Delahousse plonge dans les années 60 à la découverte d’une nouvelle génération d’artistes: Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, Joe Dassin, Françoise Hardy et Jacques Dutronc, Dalida, Alain Delon et bien entendu Claude François.

Le journaliste ouvre un album de famille rempli de séquences qui n’avaient pas vocation à sortir et qui disent beaucoup de la complexité de ce métier, du poids de la célébrité et de tout ce qu’elle implique.

Le tourbillon médiatique qui emporte Johnny et Sylvie, les films de famille réalisés par Joe Dassin, la pudeur de Françoise Hardy et Jacques Dutronc, protégeant du mieux qu’ils pouvaient leur histoire d’amour, Dalida et Alain Delon cachant la leur… Une autre version de l’histoire.

