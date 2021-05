Indiana Jones fête ses 40 ans

À la fin des années 70, Steven Spielberg rêve d’un James Bond. George Lucas lui soumet l’histoire d’un aventurier des années 30, à la façon des serials, feuilletons à grand frisson et petit budget des cinémas de quartier.

Philip Kaufman, l’un des coscénaristes enrichit le script d’un souffle épique et Indiana Jones voit le jour. Mais les studios n’y croient pas…

George Lucas, auréolé de l’énorme succès de La guerre des étoiles, se porte garant et consent même à «prêter» sa vedette, Harrison Ford. Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue sort en 1981 et devient un des films les plus rentables de l’histoire du cinéma.

Inventif et en phase avec les goûts du public, le tandem Spielberg/Lucas a mis au point une mécanique d’action frénétique qualifiée plus tard de «cinéma parc d’attractions», faisant entrer le cinéma dans l’ère des franchises et du merchandising.

Nourri d’interviews ainsi que d’archives savoureuses, ce documentaire raconte la formidable trajectoire d’un archéologue sexy et un brin macho, qui a remis à la mode le film d’aventures au point de devenir une référence.

Arte, 22.45