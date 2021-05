Charleroi en congé après une victoire amicale

Les Zèbres ont disputé leur dernier match amical de post-saison ce jeudi. Une victoire 3-1 contre Westerlo.

Dernier devoir et au revoir. Après sa saison ratée (13e place finale), Charleroi a continué à s’entraîner pour occuper ses semaines vides et maintenir les joueurs en forme. Les Zèbres ont également disputé trois matchs amicaux en quatre semaines, dont le dernier ce jeudi au Mambour face à Westerlo.

Fameusement rajeunis après la pause, avec plusieurs Espoirs (Wasinski, Lokembo, Boukamir...), ils se sont imposés 3-1 contre Westerlo avec des buts de Tchatchoua, Bruno et Descotte.

C’était également le dernier match de Karim Belhocine à la tête du Sporting.

Les joueurs sont en congé à partir de ce jeudi soir et ce, a priori jusqu’au 12 juin, date de reprise, sauf si le nouvel entraîneur en décide autrement. La nomination du successeur de Karim Belhocine ne devrait d’ailleurs pas tarder. Selon nos informations, ce ne sera ni Jonas De Roeck, parti d’Anderlecht, ni Will Still, en passe de prolonger au Beerschot.