Le virus n’arrête pas les pelleteuses dans le grand Tournai et en ville

Plusieurs chantiers impliquent des aménagements de la circulation routière dans le grand Tournai. Prudence…

Le méga chantier d’élargissement de l’Escaut qui va très prochainement entrer dans sa phase sans doute la plus emblématique, à savoir la reconstruction des arches du pont des Trous, n’est pas le seul à provoquer quelques embarras de circulation en ville.

Le service des travaux de Tournai nous a transmis divers communiqués relatifs à d’autres travaux publics, dans Tournai-ville mais aussi dans les villages de l’entité.

Ainsi, pour débuter par la «périphérie», on notera qu’à Templeuve, alors que la pose de pavés se poursuit sur la place et ses abords, la firme Hubaut procédera, du 17 au 28 mai, à des travaux de réfection du revêtement à la rue de Tournai. Le travail nécessitera l’occupation de machines en demi-voirie. Le stationnement est interdit sur 20 m de part et d’autre du chantier et la circulation se fera de manière alternée sur une bande de circulation, avec des feux de signalisation, pendant la durée du chantier.

Circulation perturbée également du côté d’Orcq et de Marquain Jusqu’au 28 mai, où la firme Vereecke SA poursuivra, pour le compte d’ORES, ses travaux de terrassement à la chaussée de Lille ainsi que dans les rues de l’Ancienne Potence et de la Terre à Briques.

À Ramegnies-Chin, la firme TRBA poursuit des travaux d’égouttage à la rue du Mouquet jusqu’au 31 mai.

Dans le cadre des travaux effectués au pont Bolus à Kain et Ramegnies-Chin, que nous avons déjà détaillé par ailleurs, rappelons que jusqu’au 6 juin, c’est le «côté Pecq» qui sera concerné alors que le «côté Tournai» le sera entre le 7 juin et le 2 juillet, avec, à chaque fois, des adaptations en matière de circulation routière bien évidemment.

À Havinnes cette fois, entre le 17 mai et le 4 juin, la firme Jacops procédera, pour le compte d’ORES encore, à la pose d’un poteau à la rue du Bois. Ce travail nécessitera une fermeture de voirie (excepté pour la circulation locale) aux carrefours formés par la rue des Déportés d’Havinnes et avec la rue menant à la rue Croisette.

Davantage de sécurité pour les usagers faibles...

À Tournai-ville, cette fois, on notera que suite à des problèmes récurrents de sécurité routière, l’organisation de Ia circulation a été revue et les sens ont été modifiés dans les rues suivantes: Bouchers Saint-Jacques, de Ia rue Dorez vers Ia rue A. et E. Hespel; rue A. et E. Hespel, de Ia rue des Bouchers St Jacques vers l’église Saint Jacques.

Gare aux distraits qui risquent de se retrouver nez à nez avec un automobiliste venu d’en face…

Enfin, dans le cadre de sa volonté de sécuriser les cheminements des modes doux en veillant à garantir la continuité des aménagements et la sécurité des usagers, la Ville de Tournai, en collaboration avec la commission cycliste, a décidé de mettre en place 2 plateaux surélevés aux intersections des rues des Fossés et Dame Odile avec le Quai Notre-Dame.

Les travaux débuteront ce prochain lundi et devraient se clôturer le 21 juin prochain.

Ce travail nécessitera aussi des fermetures de voiries. Un itinéraire de déviation sera installé comme cela est indiqué sur l’illustration ci-dessous: Travaux Tournai EdA

Bien entendu, comme il est coutume de le préciser lors de l’établissement des calendriers de tous travaux publics (ou même privés aussi d’ailleurs), les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction des conditions météo et/ou d’autres impératifs techniques.

Tous les détails sur ces chantiers et d’autres encore, peuvent être consultés sur le site officiel de la Ville (tournai.be) sous l’onglet info/travaux.

Bonne route…