La frégate Léopold I brièvement de retour à Zeebrugge, entre le Golfe et l’Atlantique nord

La frégate Léopold I de la Marine est rentrée jeudi à la base navale de Zeebrugge pour une courte escale après une mission qui l’a conduite jusque dans le Golfe persique, avant de reprendre la mer pour participer au cours des prochaines semaines à l’exercice Formidable Shield 21 qui se déroulera dans l’océan Atlantique, a annoncé le ministère de la Défense.

Le navire et son équipage de quelque 160 personnes ont été accueillis à leur arrivée par la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, qui a rencontré ces hommes et ces femmes, a précisé la Défense sur son site internet.

La frégate avait quitté la base navale de Den Helder (nord-ouest des Pays-Bas) le 18 février et a rejoint, en Méditerranée, la Task Force 473 formée autour du Charles de Gaulle, pour une mission baptisée Clemenceau 2021 par la marine française. Le groupe aéronaval (GAN) a notamment opéré en Méditerranée, avant d’emprunter le canal de Suez et de rejoindre le Golfe persique.

Le F930 Léopold I a aussi participé à l’opération Agénor, le volet militaire de la mission européenne de surveillance maritime dans le détroit d’Ormuz (EMASOH), dont le quartier général est installé aux Émirats arabes unis (EAU).

Selon la Défense, l’objectif principal de cette courte halte à Zeebrugge est de permettre le débarquement de l’hélicoptère Alouette III dont c’était la dernière participation à une mission embarquée bord d’une frégate après 50 ans de carrière. Un des nouveaux hélicoptères NH90 remplacera l’Alouette III pour la prochaine mission de la frégate.

Cette escale logistique doit aussi permettre d’embarquer un stock de pièces de rechange qui permettra au personnel technique du navire de remédier à certaines pannes urgentes. Le bâtiment sera également ravitaillé en carburant et surtout en vivres.

«Pour l’équipage, cette halte logistique permettra de se dégourdir les jambes dans la base navale» que les marins ne pourront toutefois quitter, a souligné la Défense.

Dès dimanche, la frégate doit rejoindre d’autres unités de l’Otan pour prendre part à l’entraînement «At Sea Demonstration 2021». Cet exercice, basé sur un scenario de défense anti-missile maritime, est coordonné avec Formidable Shield 21 des forces navales de frappe et d’appui de l’Otan (les «Naval Striking and Support Forces»). Les navires engagés doivent notamment tirer de vraies munitions pour la défense aérienne et antimissile.

Le Léopold 1 tirera ainsi pour la première fois un missile Harpoon Block III contre une cible terrestre, selon une source militaire informée.

Son retour à Zeebrugge est prévu début juin.