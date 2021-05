Tom Dumoulin reprend sa carrière dans la perspective des JO

Le Néerlandais Tom Dumoulin, qui avait mis sa carrière entre parenthèses en début d’année, reviendra à la compétition lors du Tour de Suisse, du 6 au 13 juin, dans la perspective des JO, a annoncé jeudi sa formation Jumbo.

«Il a pris cette décision avec l’équipe car il a retrouvé récemment le plaisir du cyclisme», a déclaré l’équipe néerlandaise.

Après le Tour de Suisse, Dumoulin (30 ans) a prévu de s’aligner dans ses championnats nationaux, pour le contre-la-montre et la course en ligne.

Son ambition est d’aller aux JO de Tokyo, a précisé Jumbo, sans évoquer le Tour de France pour lequel le jeune Danois Jonas Vingegaard (24 ans) a été titularisé à la place de Dumoulin.

Vainqueur du Giro 2017, le coureur néerlandais est monté deux autres fois sur le podium d’un grand tour (2e du Giro et du Tour de France en 2018). Il a gagné le titre mondial du contre-la-montre en 2017, un an après avoir décroché la médaille d’argent dans cette épreuve aux JO de Rio.

Dumoulin, qui n’a plus couru depuis son abandon dans la Vuelta fin octobre, avait annoncé le 23 janvier vouloir «faire une pause».

« Qui sait où ça me mènera? En tout cas je vais beaucoup parler avec des gens, réfléchir, promener mon chien et chercher à savoir ce que je veux en tant que personne, sur le vélo, et ce que je veux faire de ma vie», avait expliqué le coureur qui s’était dit soulagé par sa décision: «C’est comme si un sac à dos de cent kilos s’était évanoui de mes épaules.»

Avant sa reprise en août 2020, Dumoulin avait déjà connu plus de 400 jours sans course, entre blessure au genou gauche et première partie de saison 2020 chamboulée par le Covid-19.