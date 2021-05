La poste britannique émet en timbre spécial en l’honneur du prince Philip

La Royal Mail britannique a émis quatre nouveaux timbres, en noir et blanc, à la mémoire du prince Philip, époux de la reine Elizabeth II, a annoncé jeudi l’entreprise postale. Le duc d’Édimbourg est décédé le 9 avril à l’âge de 99 ans.

Le premier timbre est un portrait du duc dans sa jeunesse, pris par le photographe Baron. Le deuxième montre Philip assistant à une parade de son fils Andrew, le duc d’York, au Dartmouth Naval College, dans le comté de Devon. Le troisième représente Philip au «Royal Windsor Horse Show», un spectacle équestre sportif donné dans un parc du Domaine royal, tandis que la dernière image, la plus récente, est un portrait tiré par le photographe Terry O’Neill.

«Tout au long de sa vie, le duc d’Édimbourg s’est consacré au service de ce pays, du Commonwealth et des nombreuses causes pour lesquelles il s’est engagé», a souligné Simon Thompson, directeur général de la Royal Mail. «Pendant plus de sept décennies, il a été au centre de notre vie nationale. Sa disparition est un moment-clef de notre histoire, que nous marquons par cette série de timbres commémoratifs.»

Les quatre timbres sont présentés sur une feuille miniature au prix de 6,65 livres (environ 7,73 euros). Ils seront en vente à partir du 24 juin.