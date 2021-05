MSF relance ses activités de recherche et de sauvetage en Méditerranée

Médecins Sans Frontières (MSF) a relancé jeudi ses activités de recherche et de sauvetage en Méditerranée centrale, pour venir en aide aux migrants qui tentent cette dangereuse traversée depuis la Libye, a annoncé l’organisme par communiqué.

Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), 621 migrants ont trouvé la mort depuis le début de l’année en tentant de franchir la Méditerranée. Ceux qui ne meurent pas en mer courent le risque d’être interceptés par les garde-côtes libyens et renvoyés de force en Libye, pointe MSF. La plupart finissent par être arbitrairement enfermés dans des centres de détention où ils sont exposés à des mauvais traitements, les violences sexuelles, l’exploitation, poursuit l’organisme.

«Notre retour en mer est le résultat direct des politiques européennes irresponsables de non-assistance aux personnes en mer, qui les condamnent à mort», a déclaré Ellen van der Velden, responsable des opérations de recherche et de sauvetage de MSF.

L’ONG demande «la fin du soutien de l’Union européenne aux garde-côtes libyens et du renvoi forcé de personnes en Libye». «Les États membres de l’UE doivent veiller à ce qu’un mécanisme de recherche et de sauvetage proactif et dédié, dirigé par les États, soit relancé de toute urgence en Méditerranée centrale», souligne Elle van der Velden.

Notre retour en mer est le résultat direct des politiques européennes irresponsables de non-assistance aux personnes en mer, qui les condamnent à mort

D’une longueur de près de 77 mètres, le navire «Geo Barents» a bénéficié des modifications nécessaires pour satisfaire aux normes en matière de recherche et de sauvetage, précise MSF. Il dispose de deux ponts pour les survivants, un pour les hommes et un autre pour les femmes et les enfants. Il est également doté d’une clinique, d’une salle de soins pour les sages-femmes et d’une salle d’observation, ainsi que de deux bateaux de sauvetage rapides (RHIBS).

Depuis le lancement de ses activités de recherche et de sauvetage en 2015, MSF a déployé des équipes médicales à bord de sept navires, opérant parfois sur ces bateaux en collaboration avec d’autres organisations. Au total, les équipes MSF ont participé à 682 opérations de recherche et de sauvetage pour venir en aide à plus de 81.000 personnes, selon les chiffres de l’organisation.