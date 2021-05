Une explosion due à un feu d’artifice surprend des riverains à Anvers

Une explosion s’est produite dans la nuit de mercredi à jeudi devant un immeuble d’habitations dans le centre d’Anvers.

Si la police a d’abord pensé qu’une grenade en était à l’origine, il semblerait plutôt que la détonation soit due à un gros feu d’artifice.

L’incident n’a pas fait de blessé et les dégâts sont limités à l’entrée du bâtiment, situé Van Immerseelstraat. Outre la police, le Service d’enlèvement et de destruction des engins explosifs (Sedee) de l’armé et le laboratoire se sont rendus sur place.

Les circonstances autour de l’incident restent encore floues, a indiqué un porte-parole de la police anversoise. Aucun suspect n’a été identifié jusqu’à présent.