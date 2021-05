VIDÉOS | Un but et un assist face à Rome, Romelu Lukaku régale avec l’Inter

22e but pour Big Rom. Photo News

L’Inter Milan a battu l’AS Rome 3-1 dans le cadre de la 36e journée du championnat d’Italie.

Cette fois, Romelu Lukaku n’a pas chauffé le banc et il en a profité pour donner un assist et a porté son total à 22 buts.

L’Inter a rapidement creusé l’écart par Marco Brozovic sur un centre de Matteo Darmian (11e, 1-0) et Matias Vecino sur une course de Lukaku (20e). L’AS Rome est restée dans le match sur un tir de Henrikh Mkhitaryan dont c’était le 11e goal de la saison. L’Arménien n’avait plus marqué autant dans un championnat du top 5 depuis 2015-2016 avec le Borussia Dortmund.

🅰? | Romelu Lukaku s'offre son dixième assist de la saison ! 🇧🇪 #InterRoma pic.twitter.com/h87HY2l6Cl — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) May 12, 2021

La seconde période a été fort disputée. La Roma s’est créé les plus belles occasions mais sur un contre, Achraf Hakimi s’est présenté seul devant le gardien adverse et a glissé le ballon à Lukaku, qui a signé le 15e succès d’affilée des Interistes.

BIG ROM | Romelu Lukaku a sprinté toute une moitié de terrain pour décider de la rencontre ! 🏃???💨 #InterRoma pic.twitter.com/X1pNG05RNd — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) May 12, 2021

Si l’Inter (88 points) est assuré du titre, la lutte pour les autres tickets de la Ligue des champions est acharnée. Face au Benevento de Daam Foulon absent pour blessure, l’Atalanta (2-0) a conservé sa deuxième place avec 75 points tout comme l’AC Milan (3e). Sans Alexis Saelemaekers suspendu, les Milanisti se sont déchaînés contre Torino (0-7). Vainqueur 5-1 lundi de l’Udinese, Naples reste 4e (73 points) devant la Juventus (72 points), qui est toujours hors zone Ligue des Champions malgré son succès 1-3 à Sassuolo.

Enfin Parme avec Maxime Busi et Daan Dierckx s’est incliné 1-0 dans les arrêts de jeu à la Lazio. Ciro Immobile a marqué l’unique but (90e+5). Parme est de toute façon descendant (20 points, 19e) et Benevento (18e, 31 points) est mal barré puisqu’il compte quatre points de retard sur le 17e.