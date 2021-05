Simona Halep se blesse à trois semaines de Roland Garros

Simona Halep, tenante du titre, a dû abandonner ce mercredi au 2e tour du tournoi de Rome, victime d’une déchirure au mollet gauche qui pourrait compromettre sa participation à Roland-Garros, où elle s’est imposée en 2018.

La Roumaine, N°3 mondiale, menait au score (6-1, 3-3) face à l’Allemande Angelique Kerber (26e) quand elle a ressenti une douleur au mollet. Elle a regagné sa chaise en boitant bas, soutenue par des membres de l’organisation et en s’appuyant sur sa raquette.

De premiers soins lui ont été prodigués sur le court avant que la tenante du titre ne soit évacuée au centre médical, en larmes.

Cette blessure tombe mal pour elle, à moins de trois semaines du coup d’envoi de Roland-Garros (30 mai-13 juin), un tournoi où elle a souvent brillé. Halep y a remporté l’une de des deux victoires en Grand chelem, en 2018, et y a disputé trois finales.

«Tellement déçue»

«Malheureusement, une échographie a révélé que j’avais une déchirure au mollet gauche. Je passerai une IRM demain (jeudi) pour avoir plus de détails sur la blessure, mais pour le moment le temps de récupération est incertain», a écrit la joueuse en soirée sur Twitter.

«Je suis tellement déçue de terminer mon tournoi à Rome de cette façon», a-t-elle ajouté.

«Mais je ferai tout mon possible pour soigner cette blessure et revenir le plus tôt possible», a promis la Roumaine.

Kerber, qui a reconnu se sentir «si mal, parce que ce n’est pas de cette façon qu’[elle] voulai[t] finir ce match», rencontrera en huitièmes de finale la Lettone Jelena Ostapenko (49e mondiale).