Le Hertha Berlin, avec Dedryck Boyata buteur, s’impose à Schalke 04

Le Hertha Berlin a fait un grand pas vers le maintien en allant remporter le match de rattrapage de la 31e journée à Schalke (1-2).

Schalke a pris l’avantage sur sa première bonne attaque menée par Klaas-Jan Huntelaar et Sead Kolasinac et parachevée par Amine Harit, qui a profité de la passivité de Lucas Tousart, Vladimir Darida et Dedryck Boyata (6e, 1-0). Complètement libre au deuxième poteau sur un coup franc de Marvin Plattenhardt, le Diable s’est racheté en égalisant d’un coup de tête à bout portant (19e, 1-1).

Jusqu’à la mi-temps, le Hertha a été un peu plus percutant sur le plan offensif, mais il a également éprouvé du mal à se créer des occasions nettes.

En seconde période, le Hertha a eu plusieurs grosses occasions mais a également eu une frayeur sur un mauvais dégagement de Dedryck Boyata dont Huntelaar n’a pas profité (58e). Le Diable rouge n’a pas eu plus de chance lorsque sur un nouveau coup franc de Plattenhardt, sa reprise a de la tête a heurté le cadre (63e).

Les visités ont toutefois pris les devants pas Jessic Ngankam (74e, 1-2).

À noter que Benito Raman est monté au jeu (77e) alors que Dodi Lukebakio, également remplacé, a été exclu (89e, 2 jaunes).

Après 32 journées, le Hertha est 13e avec 34 points, trois de plus que Bielefeld, 16e et barragiste.