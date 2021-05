Le tunnel de Cointe fermé de jeudi 10h à lundi matin, en direction du Luxembourg

Attention si vous passez par là: la circulation ne sera pas possible ces quatre prochains jours.

En ce long week-end de l’Ascension, une fermeture de quatre jours pour travaux est à prévoir à hauteur de la liaison E25-E40/A602 à Liège en direction de Luxembourg.

Il s’agira notamment de remplacer le joint de dilatation du Pont du Pays de Liège en direction du Luxembourg ou de renouveler le revêtement en asphalte des voies depuis la sortie du tunnel de Cointe jusqu’au pont de Pays de Liège, précise la Sofico (Société de financement complémentaire des infrastructures).

Les voies vers Luxembourg étaient déjà fermées de nuit du 10 au 11 mai, ainsi que du 11 au 12 mai, de 21h30 à 6h00, entre l’échangeur n°35 «Avroy/Laveu» et l’échangeur n°38 «Grosses-Battes».

À partir de ce jeudi 13 mai 10h00 au 17 mai 6h00, il y a aura désormais fermeture complète de la liaison entre l’échangeur n°35 «Avroy/Laveu» et l’échangeur n°38 «Grosses-Battes», vers Luxembourg. En outre, le 13 mai entre 10h00 et 10h30, l’accès n°38 «Grosses-Battes» et l’accès 39B «18 Arcades» seront fermés.

Les déviations habituelles seront mises en place via l’A604, assure la Sofico.