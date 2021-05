Bientôt une piscine extérieure sur le toit des abattoirs d’Anderlecht? «Trop de kets n’ont plus l’occasion d’apprendre à nager»

Ils l’ont dit

Accessibilité, symbole, emploi, mutation sont pointés comme avantages du site par Rudi Vervoort, Ministre-président (PS). «Il s’agira d’étudier l’opportunité de réaliser ce projet sur ce site et plus particulièrement en partenariat avec le projet Manufakture soutenu par les fonds FEDER. L’objectif étant de garantir l’accessibilité de ce projet à tous les citoyens bruxellois tout en répondant au besoin important en piscines sur cette partie du territoire régional».

Le Secrétaire d’état à l’Urbanisme Pascal Smet souligne pour sa part la possibilité «de récupérer la chaleur résiduelle des activités de transformation de produits alimentaires (comme les entrepôts frigorifiques) pour chauffer l’eau de baignade. Un bel exemple de combinaison de fonctions urbaines, d’architecture et de durabilité».

Bernard Clerfayt (DéFI), Ministre régional de l’Emploi et des Pouvoirs Locaux, en charge des finances et du budget de la Cocom, prévient quant à lui que «l’étude de faisabilité est une première étape pour déterminer si un tel projet est viable, y compris financièrement. Elle devra permettre de répondre aux questions nécessaires liées au financement, au montage juridique et aux contraintes techniques du site».

«Cette piscine sur le toit de Manufakture serait un ajout fantastique et innovant en matière de durabilité et de gestion de l’énergie. Ce qui ne peut être dissocié de la dimension sociale. Bruxelles compte simplement trop de kets qui n’ont plus l’occasion d’apprendre à nager. Et ce nouveau projet est super pour notre site, nous l’accueillons avec enthousiasme», termine Elke Tiebout, CEO d’Abattoir, qui préside au développement du site.