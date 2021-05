Réforme des congés à l’école: voici le futur calendrier scolaire 2022-23

Quid en 2021-22?

À titre de comparaison, voici comment se déroulera la prochaine année scolaire, et donc dernière avant le changement de rythme.

- La rentrée scolaire se fera le mercredi 1er septembre 2021 et les élèves de l’enseignement obligatoire en Wallonie et à Bruxelles en auront pour 8 semaines et 3 jours de cours, tout juste entrecoupés par le férié du 27 septembre.

- Les congés d’automne (Toussaint) auront lieu du 30 octobre au 7 novembre.

- Après 7 nouvelles semaines de cours, place aux vacances d’hiver (Noël) du samedi 25 décembre au dimanche 9 janvier 2022.

- 2022 commencera par 7 autres semaines de cours, jusqu’aux congés de détente (Carnaval) qui débuteront le 26 février pour se terminer le 6 mars.

- Les vacances de printemps (Pâques) tomberont 4 semaines plus tard, du 2 au 18 avril inclus, date du lundi de Pâques.

- Viendra alors la dernière ligne droite, du 19 avril au 1er juillet, soit 11 nouvelles semaines de cours entrecoupées par les fériés de l’Ascension (26 mai) et de la Pentecôte (6 juin).