Le débrief du jour: le calendrier scolaire bouleversé | Moins de 700 patients Covid en soins intensifs | Les infirmiers à terre

Le rythme scolaire va changer dès la rentrée 2022, les infirmières ont voulu se faire entendre en cette journée qui leur est dédiée, les soins intensifs se vident des patients Covid: voici le condensé de l’actualité de ce mercredi.

1. Moins de vacances d’été, plus pendant l’année

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’est accordé ce mercredi sur une réforme des rythmes scolaires sur base annuelle. Les vacances d’été seront ainsi raccourcies, tandis que les congés de Toussaint et Carnaval seront doublés.

2. Le personnel infirmier est à terre

Plusieurs actions ont lieu en cette journée mondiale des infirmiers et infirmières. Au CHR de la Citadelle, on a mis un genou à terre. Au MontLégia, on était carrément au sol. Tout un symbole.

3. Ça baisse encore aux soins intensifs

Il y a dorénavant moins de 700 personnes traitées en soins intensifs pour cause de Covid-19, mais 686 précisément parmi les 2.101 patients hospitalisés à la suite d’une infection au coronavirus, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour mercredi.

4. Wivine Marion: procès de Xavier Van Dam probablement fin septembre

Xavier Van Dam, accusé d’avoir assassiné Wivinne Marion, sera jugé par la cour d’assises, au début de l’automne.

5. Pas de Francos non plus

Les Francofolies de Spa n’auront pas lieu cette année dans la formule que nous connaissons habituellement. Par contre, la musique sera quand même à l’honneur car les organisateurs planchent sur une autre formule en soutien à nos artistes.

