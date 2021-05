Vacances, activités extérieures, expérience, psy...: 10 articles pour les familles à ne pas manquer

De futures vacances scolaires chamboulées; Utile le fluor dans le dentifrice?; Pas de Francofolies de Spa en 2021 mais une autre formule; Où aller marcher cette semaine? Découvrez notre sélection de 10 articles pour les jeunes familles.

Cette semaine, dans nos articles incontournables à destination des jeunes familles, sortez vos agendas pour planifier les vacances scolaires de 2022 sacrément chamboulées, partez avec nous chez le dentiste pour savoir si c’est encore utile d’avoir du fluor dans votre dentifrice.

Nous partons aussi du côté de Spa où le boss des Francofolies annonce l’annulation de cette édition mais prépare une autre formule pour mettre la musique à l’honneur.

Envie d’aller prendre l’air ? Ca tombe bien, nous avons une série de bons de réductions pour 230 attractions touristiques et musées en Wallonie et à Bruxelles. Nous vous emmenons aussi au PASS pour une promenade sensorielle à la découverte de la biodiversité. Sans oublier la reprise des marches ADEPS et Points verts dès cette semaine. Découvrez celles qui sont organisées ces prochains jours.

1. Les vacances raccourcies

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’est accordé mercredi sur une réforme des rythmes scolaires sur base annuelle. Les vacances d’été seront ainsi raccourcies, tandis que les congés de Toussaint et Carnaval seront doublés.

2. Le fluor dans le dentifrice, utile?

Cela fait quelques années que les dentifrices bio et naturels ont le vent en poupe. Un certain nombre d’entre eux ne contiennent pas de fluor. Cet élément chimique est-il utile? Nous avons interrogé un dentiste.

3. Les Francofolies de Spa n’auront pas lieu cette année mais un autre événement se prépare

EdA Les mesures ne rendent pas possible la tenue des Francos de «façon normale» nous explique Charles Gardier. Les Francofolies de Spa n’auront donc pas lieu cette année dans la formule que nous connaissons habituellement. Par contre, la musique sera quand même à l’honneur car les organisateurs planchent sur une autre formule en soutien à nos artistes.

4. Comment corriger les épreuves du CEB en temps de Covid? Deux scénarios sont à l’étude

Les enseignants titulaires de la sixième primaire ont fait part de leur inquiétude à l’idée d’être regroupés dans une salle pendant plusieurs heures pour corriger les épreuves du CEB comme cela se fait habituellement.Cela irait à l’encontre des mesures sanitaires en vigueur et augmenterait le risque de contamination par le Covid-19, disent-ils.

OÙ ALLER MARCHER CETTE SEMAINE aquaphoto - stock.adobe.com Les Points Verts, moyennant l’accord des autorités communales concernées et le respect des consignes sanitaires, peuvent à nouveau être organisés à partir du lundi 10 mai. Gel hydroalcoolique, accueil en extérieur, croisements limités,… Les marches s’adaptent à la crise sanitaire. Toutefois, les autorités acceptent qu’une terrasse permettant la vente et la consommation de boissons et nourriture soit autorisée, comme pour l’horeca. Du côté des marcheurs, pas de grand changement si ce n’est qu’ils sont «invités à se déplacer par groupes de 10 personnes maximum» et qu’il leur est aussi demandé de respecter la distanciation sociale sur le parcours. Pour découvrir les marches organisées près de chez vous: www.sport-adeps.be

6. La paternité au cœur de la pub

En cadeau pour la fête des mères: des hommes qui veulent «paterner davantage», dans une nouvelle campagne publicitaire. Analyse avec André Helbo, professeur émérite de sémiologie (ULB).

7. EXPÉRIENCE | Comment se créent les courants marins?

Une fois par mois, le JDE et le CCS de Parentville présentent une expérience que vous pouvez réaliser à la maison. Cette fois-ci, il est question des courants marins. La surface des mers et des océans reçoit les rayons du Soleil. Ce rayonnement solaire n’est pas le même en fonction de l’endroit où l’on se trouve (pôle ou équateur). Dès lors, l’eau froide des pôles circule par le fond vers des zones plus chaudes. Ce mouvement va créer des courants…

Économiser jusqu'à 320€ auprès de différentes attractions touristiques en Wallonie Grâce au Guide 365 partez à la découverte des attractions touristiques de Wallonie à prix doux en utilisant les coupons qui vous permettront d'économiser jusqu'à 320€ pour vos visites auprès de différentes attractions touristiques reprises dans cette édition 2021.

8. Stimuler le lien parents-enfants par le jeu

Dialoguer avec son enfant n’est pas toujours ultra-évident, d’autant plus quand celui-ci est porteur d’un TDAH (trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité). «Quand l’inattention et/ou l’hyperactivité devient un trouble, notre vie est chamboulée. Elle peut vite devenir un enfer!», explique Vinciane Fabry touchée au quotidien par le TDAH.

Comme c’est bien souvent par les jeux qu’on apprend le mieux, Vinciane a créé un jeu de société inédit, toujours en phase de test, qu’elle utilise pour démarrer les consultations enfants-parents.

9. Une promenade sensorielle à la découverte de la biodiversité

- Un jardin de la biodiversité a vu le jour au Parc d’aventures scientifiques et de société (PASS) de Frameries (province de Hainaut). On s’y est promené.

10. Ernest et Célestine, 40 ans d’amitié

Petite souris abandonnée dans une poubelle recueillie par un gros ours gourmand et solitaire: Ernest et Célestine forment un duo authentique depuis 40 ans déjà. Imaginés par l’illustratrice Gabrielle Vincent (pseudonyme pris par Monique Martin pour signer ses albums), ces deux-là ont développé une amitié intemporelle à toute épreuve.

«Cette longévité est certainement due au trait de Monique Martin: elle va à l’essentiel, explique Fanny Husson-Ollagnier qui signe le dossier biographique de l’édition anniversaire. Durant toute sa carrière de peintre, elle avait mis toute son énergie à travailler le trait. C’est pour cela que ses dessins n’ont pas vieilli.»

