Cette semaine dans vos oreilles: The Black Keys au plus profond du blues

Deux ans après «Let’s Rock», The Black Keys ausculte l’Amérique profonde et son blues poisseux pour un sacré hommage.

Le voyage commence avec la pochette: une vieille bagnole américaine garée sur le parking d’un routier défraîchi comme on en trouve des centaines en bordure des highways. Avec ce 10e album, Dan Auerbach et Patrick Carney nous invitent sur les routes moites du Mississippi, là où tout a commencé pour The Black Keys.

- Les deux compères ont choisi de rendre hommage au Mississippi Hill Country Blues, un genre musical qui les a profondément marqués. Delta Kream est donc un album de reprises sur lequel on retrouve du John Lee Hooker (Crawling Kingsnake), des titres de David Kimbrough Jr. (Stay all Night, Do the Romp…) ou Robert Lee Burnside (Going Down South), des artistes qui ont profondément marqué le rock des Black Keys, dès leurs débuts et l’album Thickfreakness sur lequel ils reprenaient déjà Junior Kimbrough (Everywhere I Go).

Et histoire d’enfoncer encore un peu le clou, Dan Auerbach et Patrick Carney ont invité Eric Deaton et Kenny Brown à les rejoindre. Tous deux sont des porte-flambeaux de cette musique et ont longtemps accompagné R.L. Burnside et Kimbrough Jr.. «Ce fut une session très inspirante pour Pat et moi avec Kenny Brown et Éric Deaton, jouant ces chansons en cercle. C’était tellement naturel», conclut Auerbach. La boucle est bouclée…

Vite dit… La pochette de Delta Kream est signée par le mythique photographe américain William Eggleston qui, à 81 ans, est connu pour avoir immortalisé la campagne populaire américaine (distributeurs de boissons, devantures de café, panneaux publicitaires défraîchis…). Le clip du single Crawling Kingsnake a été tourné par Tim Hardiman au Blue Front Cafe de Jimmy “Duck” Holmes, qui est le plus ancien débit de boissons encore en activité aux États-Unis. Si jamais l’envie vous prenait de parcourir le Mississippi tout en savourant cette musique traditionnelle, sachez que The Black Keys collabore avec VisitMississippi(l’office du tourisme de l’État) pour rendre hommage à Burnside et Kimbrough sur le Mississippi Blues Trail.

Nonesuch Records/ Warner

Notre avis sur les autres sorties Shaed: «High Dive» (****) - On a découvert la voix de Chelsea Lee à travers Trampoline, duo (avec Zayn) au succès inattendu. Presque trois ans plus tard, le trio (formé avec son mari et le frère jumeau de celui-ci) est prêt à bousculer les codes de la pop électro avec des très catchy que la voix de Chelsea emmène dans une autre dimension. Un saut dans le grand bain réussi. (F.G.) Photo Finish Records/Universal Morcheeba: «Blackest Blue» (*) - Le duo Morcheeba nous avait habitué à plus de mordant. Les Britanniques ont mis la pause 2020 à profit pour peaufiner leur écriture, sans pression. Résultat, Blackest Blue est un album cohérent dans lequel les différents styles chers au groupe (downbeat, électro-pop et soul) se marient harmonieusement mais sans grands coups d’éclat. (F.G.) V2 Paul Weller: «Fat Pop» (****) - Paul Weller (ex-The Jam et Style Council) a profité du confinement pour concocter un nouvel album moins de douze mois après On Sunset. Sur ce Fat Pop (Vol.1), Weller, 62 ans, se promène entre les styles. Cela va du très eighties Cosmic Fringes d’ouverture aux cordes à la Gainsbourg de Still Glides The Stream, en passant par un hommage à Iggy Pop (Moving Canvas). Du bon son… (M.U.) Universal

L’interview de la semaine

Marka fait l’actu avec un disque et une bio intitulés «Terminé Bonsoir». Toutes les planètes semblent s’aligner pour le daron qui nous a parlé de tout ça dans une interview à retrouver ici.

Le juke-box de la semaine

Aussi dans les bacs

L’ancienne candidate à The Voice, Elia Rose sort son 1er EP, Love is all I Need. Soit 6 titres joyeux sur lesquels on retrouve toute la fantaisie de la chanteuse belge.

De son côté, la productrice américaine St Vincent sort son 6e album, Daddy’s Home dans lequel elle évoque sa relation avec son père, sorti de prison en 2019.

Des rééditions

La formation rap liégeoise, Starflam célèbre le 20e anniversaire de son album emblématique Survivant avec une réédition sur vinyle doré limitée à 1 000 exemplaires. On y retrouve les hits La Sonora et Amnésie Internationale.

Après plus de 50 ans, Crosby Still Nash and Young sortent une édition deluxe de l’album Déjà vu, l’un des plus connus du groupe. Cette version comprend les 10 chansons originales + 38 titres (démos, out takes, prises alternatives) pour la plupart jamais publiées. Elle est accompagnée d’un livre de photos et de notes signé par le cinéaste Cameron Crowe.

Sortie numérique

Pearl Jam met à disposition 186 concerts, extraits de ses tournées de 2000, 2003, 2008, et 2013. Le groupe lance également un site immersif, Deep sur lequel les fans pourront choisir leurs shows préférés par catégorie, et profiter de playlists.

Quelques clips

Antoine Hénaut a sorti cette semaine le clip de Menteur à gages issu de son dernier album Par défaut. Ce clip est un petit pari, une performance, un plan séquence, et de la poésie.

De son côté, Rudy Léonet (oui, celui du 5 Heures à la radio) a décidé de «cliper» le morceau Saw-Bunny, issu de son premier album électro Home, paru chez Freaksville. Un clip «cinematic» inspiré des «rainbow scratch papiers» avec lesquels jouent les enfants.

Après avoir sorti début avril une «lyric vidéo» de Juste pour te plaire tournée en Italie, l’excellent Tim Dup publie le clip officiel du même morceau. Le clip consiste en un film du mariage de Pauline et Thomas, filmé dans le style des années 2000.

Enfin, c’est tout chaud, Martin Garrix s’offre un featuring de rêve avec Bono et The Edge pour We are the people, l’hymne officiel de l’Euro.