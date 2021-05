Encore convalescent, Virgil Van Dijk ne disputera pas l’Euro

Virgil van Dijk ne disputera pas l’Euro avec les Pays-Bas.

«J’ai décidé de ne pas participer et de mener la dernière phase de ma revalidation durant la pré-saison», a expliqué le capitaine des Oranje lors d’une interview sur le site de son club, Liverpool.

«Bien sûr, je suis dégoûté de manquer l’Euro et de ne pas pouvoir représenter mon pays, mais les choses sont ainsi et je dois l’accepter. Je pense que la décision de ne pas y aller est la bonne décision dans le grand schéma des choses. C’est dur, mais je suis en paix avec cela», a déclaré Van Dijk.

Van Dijk avait subi une grave blessure au genou en octobre dernier et n’est plus entré en action depuis lors. Le sélectionneur néerlandais Frank de Boer estimait qu’il y avait peu de chances que son capitaine puisse participer à l’Euro. Van Dijk souligne que «la route a été longue» et qu’il peut désormais commencer la dernière étape de sa revalidation. «Je l’entamerai donc pendant la pré-saison. Je me concentrerai sur la pré-saison avec le club», a ajouté le défenseur.»

De Boer annoncera vendredi sa sélection provisoire pour l’Euro.