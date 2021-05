Les Francofolies de Spa n’auront pas lieu cette année mais un autre événement se prépare

Les Francofolies de Spa n’auront pas lieu cette année dans la formule que nous connaissons habituellement. Par contre, la musique sera quand même à l’honneur car les organisateurs planchent sur une autre formule en soutien à nos artistes.

Après les Ardentes, c’est au tour des organisateurs des Francofolies de Spa de jeter l’éponge ce mercredi. L’interdiction d’organiser des événements de grande ampleur au mois de juillet les a poussés à reporter l’édition 2021 à l’année prochaine, ont-ils annoncé sur leur site internet et via différents canaux de communication.

Les organisateurs disent avoir attendu le plus longtemps possible avant de prendre une décision définitive pour ne pas passer à côté de la possibilité, même infime, de pouvoir lancer le festival.

«Mais cette fois les choses sont claires», expliquent-ils, «la décision du Comité de Concertation d’hier lundi de ne pas autoriser les événements de plus de 2.500 personnes au mois de juillet nous empêche pour la deuxième année consécutive d’organiser les Francofolies aux dates prévues. Nous n’avons pas d’autre choix que de les reporter à juillet 2022».

Un autre événement en préparation

«C’est une fois encore une immense déception pour vous, festivaliers, qui vous réjouissiez de venir faire le plein de musique et de plaisir durant quatre jours, pour nos équipes qui étaient impatientes de relancer la machine, et évidemment pour tous les artistes qui se voient à nouveau privés de scènes. C’est avec beaucoup de tristesse que nous pensons à vous, à eux, mais aussi à tous nos partenaires et à tous les secteurs durement touchés par cette crise qui dure depuis plus d’un an».

Il est demandé aux spectateurs de garder les billets pour l’édition 2022, «pour laquelle nous allons tout mettre en œuvre pour qu’elle soit la plus flamboyante possible», promettent les organisateurs qui communiqueront davantage prochainement sur les modalités pratiques.

Un événement alternatif avec une programmation 100% belge sera toutefois proposé.

« Nous sommes en train de plancher, en fonction des infos qu’on a, sur un plan B car on ne peut pas imaginer ne pas être présent auprès de nos artistes, ceux de la FWB notamment. On communiquera rapidement… En toute hypothèse ce sera rapidement et on resterait sur nos dates du 21 juillet au 25 juillet» nous confie Charles Gardier.