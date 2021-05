Les 15 meilleures séries de super-héros sur Netflix, Amazon et Disney+

Super-héros et super-vilains s’affrontent sans relâche sur les principaux services de SVOD.

Dans l’ombre des films Marvel et DC, les séries de super-héros sont omniprésentes sur les services de streaming. Certaines sont connectées aux univers cinématographiques (WandaVision, Falcon et le Soldat de l’Hiver), d’autres sont indépendantes (The Boys).

Quelles sont les meilleures? Découvrez ci-dessous notre sélection de 15 séries qui marient superpouvoirs, collants colorés et grandes responsabilités.

La plus controversée

Jupiter’s Legacy. États-Unis, 2021. Avec Josh Duhamel, Ben Daniels, Leslie Bibb. 1 saison, 8 épisodes. Netflix.

L’ancienne génération de super-héros prend un coup de vieux, la nouvelle peine à prendre la relève dans cette adaptation du comics de Mark Millar. À peine arrivée sur Netflix, la série divise. Ses choix esthétiques et scénaristiques déchirent les spectateurs en deux camps, ceux qui adorent, ceux qui détestent.

L’alternative: WandaVision. États-Unis, 2021. Avec Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Debra Jo Rupp. 1 saison, 9 épisodes. Disney+.

La plus méconnue

Pennyworth. États-Unis, 2019-2021. Avec Jack Bannon, Ben Aldridge, Emma Paetz. 2 saisons, 20 épisodes. Amazon Prime Video.

Ancrée dans le Londres d’après-guerre, cette série raconte avec beaucoup d’élégance les jeunes années d’Alfred Pennyworth, le futur majordome de Bruce Wayne (Batman). Amazon relaie pour l’instant la première des deux saisons. La troisième pourrait être développée pour HBO Max.

La plus percutante

The Boys. États-Unis, 2019-2020. Avec Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr. 2 saisons, 16 épisodes. Amazon Prime Video.

Crânes qui explosent et membres arrachés, l’adaptation du comics The Boys ose tout. C’est la marque de fabrique du show, qui reste malgré tout un cran en retrait des outrances de la BD. C’est souvent jouissif, même si la deuxième saison ressemble trop à la première.

L’alternative: DC’s Legends of Tomorrow. États-Unis, 2016-2021. Avec Victor Garber, Brandon Routh, Arthur Darvill. 6 saisons, 84 épisodes. Netflix.

La plus animée

Invincible. États-Unis, 2021. Avec les voix de Steven Yeun, Sandra Oh, J. K. Simmons. 1 saison, 8 épisodes. Amazon Prime Video.

Scénariste du comics The Walking Dead, Robert Kirkman ne raconte pas que des histoires de zombies. Adapté en série animée, The Invincible suit les débuts difficiles d’un super-héros de 17 ans. Adulé par l’Humanité, son père Omni-Man cache un lourd secret.

L’alternative: Teen Titans Go. États-Unis, 2021. Avec les voix de Greg Cipes, Scott Menville, Khary Payton. 7 saisons, 317 épisodes. Netflix.

La plus nostalgique

Heroes. États-Unis, 2006-2010. Avec Santiago Cabrera, Jack Coleman, Tawny Cypress. 4 saisons, 77 épisodes. Amazon Prime Video.

Heroes fait figure de vétéran des séries de super-héros. Si le show s’est pris plus d’une les pieds dans le tapis au fil des saisons, le démarrage est canon. De la présentation des personnages qui découvrent leur pouvoir à la montée en puissance du méchant Sylar, la saison 1 est palpitante.

L’alternative: Smallville. États-Unis, 2001-2010. Avec Tom Welling, Kristin Kreuk, Michael Rosenbaum. 10 saisons, 217 épisodes. Amazon Prime Video.

La plus horrible

DC Swamp Thing. États-Unis, 2019. Avec Crystal Reed, Virginia Madsen, Andy Bean. 1 saison, 10 épisodes. Amazon Prime Video.

Les séries de super-héros optent rarement pour l’angle de l’horreur. Avec sa créature des marais au destin tragique, DC Swamp Thing démontre pourtant que cette approche est viable. Les marais poisseux de Louisiane servent de cadre à ce show hélas annulé après une seule saison.

L’alternative: Helstrom. États-Unis, 2020. Avec Tom Austen, Sydney Lemmon, Elizabeth Marvel. 1 saison, 10 épisodes. Disney+.

La plus classique

Falcon et le Soldat de l’Hiver. États-Unis, 2021. Avec Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp. 1 saison, 6 épisodes. Disney+.

Disney + commence à aligner ses séries exclusives Marvel: WandaVision, Falcon et le Soldat de l’Hiver, Loki dès le 9 juin 2021. Si WandaVision déroute en s’inspirant des sitcoms à succès des années 60 à 90, Falcon et le Soldat de l’Hiver prend le chemin balisé de l’action et de la bagarre.

L’alternative: Arrow. États-Unis, 2012-2020. Avec Stephen Amell, Katie Cassidy, Colin Donnell. 8 saisons, 170 épisodes. Netflix.

La plus sous-estimée

Black Lightning. États-Unis, 2018-2021. Avec Cress Williams, China Anne McClain, Nafessa Williams. 4 saisons, 56 épisodes. Netflix.

Black Lightning fait l’impasse sur l’habituelle prise de conscience des pouvoirs et des responsabilités qui en découlent. A contrario, la série explique intelligemment comment un héros retraité est contraint de reprendre le costume.

L’alternative: Comment élever un super-héros. États-Unis, 2019. Avec Alisha Wainwright, Ja’Siah Young, Jazmyn Simon. 1 saison, 9 épisodes. Netflix.

Nos autres sélections streaming

+ 10 histoires palpitantes de vengeance à découvrir sur Netflix

+ Crimes et suspense : ces 5 séries Netflix vous tiendront en haleine

+ Netflix : 5 thrillers palpitants à rattraper d’urgence