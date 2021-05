Dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mercredi

voici une sélection de 10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mercredi 12 mai.

1 La consigne pour les motards sera opérationnelle dès ce jeudi à Durbuy

Un parking surveillé avec consigne sera ainsi opérationnel pour les motards dès le 13 mai 2021. Il offrira une solution de stationnement sur mesure, facile et sûre, pour tout motard désireux de se rendre dans le centre de Durbuy.

+ A LIRE

2 Les plus jeunes au musée ce week-end

Décloisonner les musées et surtout s’ouvrir au plus jeune des publics, c’est l’une des missions de l’ASBL Musées et Société en Wallonie (MSW), depuis 1998. Avec son initiative Marmaille & Co, elle propose des activités destinées aux familles au sein d’une soixantaine de musées wallons.

+ A LIRE

3 Fibromyalgie: un mal invisible aux effets bien tangibles

Ce 12 mai, c’est la journée mondiale dédiée à la fibromyalgie. Focus sur ce mal incompris, difficile à identifier, caractérisé par des douleurs diffuses et chroniques. Témoignage d’une Namuroise.

+ A LIRE

4 Aveugle et malentendant, mais musicien passionné

La musique fait partie intégrante de la vie du Theutois Julien Wayaffe alias DJ Gresko . Aveugle et malentendant, rien ne l’arrête.

+ A LIRE

5 Des cinémas entre bonheur et incrédulité

Le secteur du cinéma se dit globalement heureux de la réouverture annoncée. Mais regrette le temps perdu, et attend des précisions.

+ A LIRE

6 Distributeurs de billets: qui assume?

Les distributeurs de billets ont un prix. Les grandes banques renâclent, les petites se tâtent, bpost assure.

+ A LIRE

7 «Les Pieds dans la Dyle», projet viticole collectif et mosaïque

«Les Pieds dans la Dyle» est un projet viticole associatif qui a vu le jour à Wavre et qui rayonne désormais ailleurs dans le BW.

+ A LIRE

8 PHOTOS| Malte, le fief des chevaliers

Chapelet d’îles au sud de la Sicile, Malte est une terre de forteresses, de cathédrales et de fières cités. Actuellement en zone orange, l’archipel constitue une destination de choix.

+ A LIRE

9 INTERVIEW | Marka: «J’ai dû attendre le bon moment»

Marka fait l’actu avec un disque et une bio intitulés «Terminé Bonsoir». Toutes les planètes semblent s’aligner pour le daron.

+ A LIRE

10 Manchester City champion: un titre qui en appelle d’autres pour De Bruyne

Champion suite au revers de Manchester United contre Leicester (1-2), le maestro belge peut se concentrer sur la C1 avec City.

+ A LIRE