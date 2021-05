VIDÉOS | Les Sixers malmenés par les Pacers, 41 points pour LaVine face aux Nets

Les Indiana Pacers, portés par un Caris LeVert en verve (24 points), ont malmené mardi soir en NBA les Philadelphia 76ers, leaders de la Conférence Est, tandis que les Lakers, vainqueurs in extremis de New York et septièmes à l’Ouest, peuvent encore mathématiquement se qualifier pour les play-off.

Les Sixers, qui menaient pourtant de 16 points dans le deuxième quart-temps avant de se faire remonter puis dépasser par des Pacers plus motivés que jamais (103-94), n’avaient besoin que d’une victoire pour être certains de terminer à la première place à l’Est, la qualification pour les play-off leur étant déjà acquise.

Grâce à deux lancers francs de LeVert, Indiana, classé neuvième à l’Est, a pris l’avantage 94-92 à quatre minutes de la fin de la rencontre.

Doug McDermott a également contribué à la victoire des Pacers avec 20 points, tout comme Domantas Sabonis et Justin Holiday, avec chacun 16 points.

Du côté des Sixers, victimes du forfait à la dernière minute de leur star camerounaise Joel Embiid, malade, le top scoreur a été Tobias Harris (27 pts), suivi par un complet Ben Simmons (20 pts, 8 rebonds et 7 passes décisives).

Les Lakers, champions en titre, ont battu après prolongation et de deux précieux points New York (101-99), ce qui leur permet de conserver leur 7e place à l’Ouest et d’y croire donc encore un peu.

NewYorkForever vs. LakeShow



Le résumé du match!



Kyle Kuzma: 23 PTS

Anthony Davis: 20 PTS

Andre Drummond: 16 PTS, 18 REB

THT: 13 PTS (8 dans l'OT), 10 AST

Julius Randle: 31 PTS, 8 REB

D-Rose: 27 PTS

Frank Ntilikina: 9 PTS pic.twitter.com/vpTrKNpvXc — NBA France (@NBAFRANCE) May 12, 2021

Dans les autres matches de la soirée, Miami Heat, finaliste la saison dernière et 4e à l’Est, a assuré sa place en play-off en allant l’emporter à Boston face aux Celtics 129-121, tandis que les Brooklyn Nets, 2es, ont dominé les Chicago Bulls (115-107), 11es, malgré un énorme Zach LaVine (41 pts).

Zach's fifth 40+ point game this season.



Zach's fifth 40+ point game this season.
41 points | 15-of-27 FG | 6-of-11 3FG

Le @MiamiHEAT est en #NBAPlayoffs!



Tyler Herro: 24 PTS, 11 REB

Duncan Robinson: 22 PTS, 5x 3PM

Bam Adebayo: 22 PTS, 7 REB, 5 AST, 2 BLK



Tyler Herro: 24 PTS, 11 REB
Duncan Robinson: 22 PTS, 5x 3PM
Bam Adebayo: 22 PTS, 7 REB, 5 AST, 2 BLK
Le HeatTwitter l'emporte 129-121 face aux Celtics