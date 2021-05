Il faut sécuriser la chaussée Verte

Le groupe Écolo a rapporté l’inquiétude de riverains de la chaussée Verte. «lls sont confrontés à une forte densité de la circulation, ce qui rend difficile de se déplacer en tant que piétons ou cyclistes sur cette chaussée», explique Yves Collin. Écolo souhaite que la Commune de Crisnée adopte une démarche proactive «en installant des passages pour piétons, en sécurisant les trottoirs et les pistes cyclables et en adoptant une vitesse uniforme». Problème: la chaussée Verte est une voirie régionale. «On ne peut donc pas investir sans avoir l’autorisation de la Région Wallonne», précise l’échevin de la mobilité, Yakhlef El Mokhtari. Les conseillers communaux se sont finalement mis d’accord sur une proposition amendée «afin de poursuivre les démarches avec les ministères de la Région Wallonne concernés et avec des clauses de rendez-vous quadrimestriels d’avancement», a précisé le bourgmestre.