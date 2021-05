EN IMAGES | Aische au complet pour la reprise

Mardi soir, c’était au tour du groupe de Manu Rousselle de se revoir après un long arrêt forcé. Toute l’équipe était au rendez-vous.

Après Namur et Onhaye, c’est un autre club de D3 ACFF qui a repris l’entraînement cette semaine: Aische était sur le pont ce mardi.

Le football amateur reprend progressivement ses marques sur les terrains de la province. Ce mardi soir, ce sont les Aischois qui ont eu droit à leur première séance collective de l’année. Et personne ne voulait rater la reprise chez les Hesbignons. «Nous étions au complet ce mardi, confirme le coach Manu Rousselle. Tous les nouveaux étaient là: Bastien François, Quentin Lisman, le gardien Vincent Rousseau, Mike Brassart, Sacha Iglicki, Levi Litonge et Mady Sprimont.Il ne manquait personne. Seul Brandon Thirot, qui s’est fait opérer du genou, n’a pas pris part à la séance mais il était bien présent en bord de terrain.»

Une séance qui était davantage une reprise de contact qu’un entraînement. Le programme était allégé et l’objectif, de se revoir et de retoucher le ballon. «Ce n’est pas la peine de recommencer de gros entraînements physiques. Mon équipe est fort jeune et je sais qu’elle est restée très active ces derniers mois. Ici, il s’agit d’abord de faire connaissance avec les nouveaux. En reprenant maintenant, on gagne un peu de temps sur la préparation de la saison à venir. On poursuivra encore durant 2 à 3 semaines avant de faire un test physique en juin. Après, les joueurs, qui seront pour beaucoup en blocus et en examens, seront au repos jusqu’à la reprise fixée au 16 juillet», précise le T1 de la Jeunesse qui, même après l’ouverture amorcée par le Codeco de ce mardi, n’envisage pas de rencontres pour son noyau d’ici deux mois. «Ça ne m’intéresse pas pour le moment. Il faut d’abord s’entraîner et mettre en place les connexions dans le groupe. Il y aura bien assez d’amicaux en juillet et en août.»