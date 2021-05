Namur: une mini-édition des Solidarités aura lieu cet été

Ce mardi soir, au terme du Comité de concertation, le directeur artistique des Solidarités a déclaré qu’une mini-édition allait se tenir à la fin du mois d’aout, sur le site de la citadelle.

«Le festival se limitera à une plus petite capacité, de 1000 à 1500 mélomanes, car beaucoup d’artistes ont déjà décidé de laisser tomber les festivals d’été, a expliqué Denis Girardi au micro de la RTBF. De plus, les protocoles précédemment proposés, doivent être réinventés.»

Le 30 avril, les organisateurs avaient annoncé l’annulation de l’édition classique 2021. Celle-ci aurait dû se tenir du 27 au 29 aout. Une porte avait toutefois été laissée entrouverte, l’équipe précisant qu’elle travaillait sur un événement à taille réduite. Un choix motivé «par la ferme intention de faire vivre les Solidarités, revivre le secteur culturel et événementiel à la dérive depuis plus d’un an et de ré-enchanter le temps d’un weekend la magnifique citadelle de Namur.»