Division d’Honneur: Combien d’équipes la saison prochaine?

Les Messieurs du Hockey Namur ne savent toujours pas à quel échelon ils joueront la saison prochaine. La question d’une Division d’Honneur à 12 ou à 14 équipes n’a pas pu être réglée ce mardi lors de l’AGE.

Ce mardi soir se tenait une Assemblée Générale extraordinaire à distance au sein de l’Association Royale Belge de Hockey (ARBH). Au vote: le nombre d’équipes à faire figurer en Division d’Honneur la saison prochaine ou, plutôt, le nombre de descendants à déterminer en cette fin de championnat.

Deux propositions étaient sur la table: maintenir la procédure prévue en début de saison (et donc définir deux équipes reléguées en Division 1) ou opter pour une nouvelle saison à 14 équipes en DH (et donc ne pas faire descendre de formations de l’élite). Après avoir terminé dernière des play-down, l’équipe Messieurs du Hockey Namur était bien entendu concernée par une telle décision puisque sa position au classement la renvoie en effet actuellement en D1. Mais pour savoir si les Namurois évolueront toujours au plus haut niveau du hockey masculin belge ou s’ils retrouveront son antichambre, il faudra encore s’armer d’un peu de patience. Aucune des deux propositions n’ayant récolté les 2/3 des voix nécessaires, une nouvelle Assemblée Générale extraordinaire a été programmée le 19 juin pour décider du sort des équipes «relégables» de la DH.