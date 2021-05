Huy : leur bar à tapas jette l'ancre au port de Statte

Pampa ouvre sa terrasse au port de Statte, ce mercredi. À la tête de ce nouveau bar à Huy? Les sœurs Pailhe, fans de tapas et cocktails.

Nouvelle arrivée dans le paysage horeca de la ville de Huy. Et il faut remonter un peu la Meuse pour en découvrir tout le potentiel. Bienvenue «chez Pampa, on préfère cette appellation plus conviviale car c’est un peu comme chez nous, sourient Pauline (26 ans) et Marie (24 ans) Pailhe. D’ailleurs, le nom de l’établissement est la fusion de nos prénoms et nom de famille».

Les frangines hutoises n’ont pas hésité à jeter leur dévolu sur l’établissement voisin de la capitainerie du port de Statte quand elles ont appris que la gérance était à remettre. « Nous sommes de vraies épicuriennes, confie Marie, formée comme agent immobilier et qui coiffera la casquette de chef de salle avec pour atout son contact aisé avec les clients. Habituées de l’horeca hutois où nous avons aussi été jobistes, on connaissait déjà l’endroit avec cette vue imprenable sur la Meuse qui laisse l’impression d’être en vacances. Initialement, ma sœur voulait lancer le concept d’une caravane bar qui a finalement été avorté par le Covid. Puis, après notre première expérience à succès de la livraison de nos Boxes apéritives à partir du 12 juin, la crise sanitaire est quelque part venue accélérer notre ambition d’ouvrir un restaurant dans les 3 à 5 ans. On a toujours été très complices au point de partager les mêmes rêves. Alors quand l’opportunité s’est présentée, on l’a saisie, encouragées par notre réseau de 4 000 abonnés sur notre page Facebook depuis les Boxes apéritives et notre participation régulière avec nos cocktails sur la péniche “La terrasse des Lilas”. À Huy, vous savez, le bouche-à-oreille est très important.»

Inspirées de leurs expériences à Séville, Londres et Sydney

Chez Pampa, l’atmosphère et la carte seront à l’image des deux gérantes qui ont déjà pas mal roulé leur bosse dans le monde. «Je suis allée étudier à Séville, évoque Pauline dont le bagage en marketing et en comptabilité ne sera pas un luxe pour mener ce défi commercial à bon port. C’est de là que j’ai ramené l’envie d’ouvrir un bar à tapas. Le but est de servir des petits plats à partager au milieu de la table et en toute convivialité. Mais, ce ne seront pas exclusivement des mets espagnols. On sera sur une carte englobant la Méditerranée.»

La personnalité des deux sœurs marquera également la carte des boissons puisque les cocktails y seront en bonne place en compagnie des vins et bières locales. «On a toutes les deux une formation de bar tender. Marie à Sydney, et moi à Barcelone et Londres», évoque Pauline.

En raison des prévisions météorologiques, Pauline et Marie ont prévu deux chapiteaux semi-ouverts pour leur grande ouverture en terrasse de ce mercredi. «On n’était pas prêtes pour une ouverture le 8 mai. L’idée de départ est d’ouvrir 7 jours sur 7 avec un service repas à midi et le soir, et la possibilité de prendre un verre l’après-midi. Et si on devait tout de même prendre un jour de congé, on opterait pour le mardi pour se démarquer des autres établissements hutois souvent fermés le lundi.»

Avec l’éclairage spécial du tonton designer

Les luminaires ont été spécialement créés par Benjamin Pailhe, le designer liégeois et… oncle des gérantes. Eda F.R. Il faudra évidemment à Pauline et Marie Pailhe attendre le 9 juin pour accueillir leurs premiers clients à l’intérieur de leur Pampa. En attendant, les deux sœurs ont apporté un soin particulier à l’agencement des lieux et leur décoration. «On l’a vraiment pensé en nous mettant dans la peau des clients, souligne le duo. En tant que clientes régulières de l’horeca, on a toujours été attentives aux petits détails qui font la différence et qui nous plaisent quand on découvre un lieu. On n’a pas fonctionné autrement en transformant notre bar à tapas. On a mis l’accent sur la convivialité.»

Le carrelage a fait place à du plancher, des cloisons ont été abattues pour aérer les volumes, le bar a été habillé d’un carrelage coloré, sans oublier un soin particulier apporté au choix des luminaires. «C’est une création spéciale de notre oncle Benjamin Pailhe qui est designer à Liège, insistent les Hutoises. On peut parler d’une collection Pampa…»

Le mobilier est lui aussi flambant neuf. De quoi offrir tout le confort souhaité aux 40 convives que pourra abriter Pampa à plein régime quand les conditions sanitaires l’autoriseront. Sans oublier l’équipe de 7 employées et 4 étudiantes dont Pauline et Marie ont décidé de s’entourer pour faire tourner leur affaire. « On est contente de participer à de la création d’emplois», terminent les frangines entrepreneuses.

Réservations: 0471/630277 Terrasse ouverte de midi à 22h