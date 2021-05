Elle était la costumière de Houbert di Statte

Elle était, avec Pierre Sauvage et Rita Grégoire, une des Stattis qui avaient donné naissance au géant Houbert di Statte. Maggy Pirlot a quitté son quartier pour toujours, elle s’est éteinte paisiblement alors qu’elle était désormais en maison de repos. La Statti était une couturière de renom, amoureuse de son quartier. C’est elle qui a relancé le folklore au sein de Statte en donnant vie à Houbert di Statte, le géant. «C’était son enfant, explique Christian Mattard, président du comité des Stattis. Elle lui avait conçu ses costumes.» Maggy Pirlot était de toutes les activités organisées dans ce quartier de Huy, autrefois très dynamique. Une figure charnière du quartier, entre les fêtes où les géants étaient sortis et les Fêtes Septennales dans lesquelles elle s’impliquait. «Une année, on avait fait des drapeaux pour les Septennales, elle en avait cousu.» Et Pierre Mattard d’évoquer sa grande capacité de travail «hors norme». Et il ajoute: «elle était droite, honnête et tellement généreuse envers les autres».