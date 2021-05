La reconduction tacite de contrats d’énergie dormants bientôt interdite

La commission de l’Énergie de la Chambre a approuvé mardi une proposition de loi de Vooruit et du PS visant notamment à interdire la reconduction tacite de contrats d’énergie dormants.

Un contrat d’énergie dormant est un contrat qui n’est en fait plus disponible sur le marché, mais qui est tacitement renouvelé par le fournisseur. En conséquence, le consommateur continue de payer l’ancien prix, qui est généralement désavantageux car les prix du gaz et de l’électricité ont baissé ces dernières années. Des clients qui ont bénéficié d’une réduction temporaire en début de contrat sont également souvent concernés.

Selon la Creg, le régulateur fédéral, au moins un demi-million de ménages ont un tel contrat et paient en moyenne 600 euros par an de plus qu’un ménage avec un contrat énergie récent. En principe, changer de fournisseur d’énergie est toujours possible, mais en raison de la complexité du marché de l’énergie, de nombreux ménages ne le font pas ou peu.

Vooruit et le PS ont soumis une proposition de loi pour supprimer ces contrats d’énergie dormants. Concrètement, lorsque le produit n’est plus actif ou lorsque le prix du produit diffère du prix actuel de l’énergie, le fournisseur devra en informer le client résidentiel ou la PME. Il devra transmettre en même temps une nouvelle proposition de contrat.

«Le marché de l’énergie est extrêmement complexe, ce qui signifie que les consommateurs ne peuvent souvent pas trouver leur propre chemin vers le meilleur contrat», a déclaré l’initiateur de la proposition de loi Kris Verduyckt (Vooruit). «En garantissant que les contrats sont toujours comparables et que les fournisseurs offrent leur meilleur tarif aux consommateurs, tout le monde obtient plus de certitude sur une énergie abordable et pas seulement ceux qui peuvent chercher.»

La ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen) s’est également montrée satisfaite. «Cette proposition de loi est parfaitement conforme à l’approche du gouvernement visant à garantir un marché de l’énergie plus transparent et des factures d’énergie moins chères.»