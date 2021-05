Possibilités de plans de paiement étalés pour les impôts

Les contribuables qui ont des difficultés de paiement de l’impôt des personnes physiques en une seule fois pourront demander un plan de paiement jusqu’à 4 mois voire 12 mois, annonce le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem.

Les avertissements-extraits de rôle, comportant le calcul final de l’impôt, seront envoyés à partir du 1er août. Les contribuables disposeront alors de deux mois à compter de la réception du document pour verser le montant dû.

«La crise du coronavirus a placé de nombreuses personnes devant des défis financiers inattendus. Ceux qui ne sont pas préparés à la facture fiscale et ont besoin de plus de temps, nous les aidons en leur proposant un plan de paiement facilement accessible. Cela leur permet d’étaler ces coûts et leur donne une marge de manœuvre financière», a expliqué le ministre.

Fin avril, le SPF Finances a commencé à envoyer les propositions de déclaration simplifiée (PDS) dans le cadre de l’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2021. Au cours du mois de mai, plus de 3 millions de contribuables recevront une telle proposition avec une simulation du calcul de leurs impôts sur base des données fiscales connues par le SPF Finances.