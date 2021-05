L’Horeca est partagé: il faut aussi fermer l’intérieur à 23 h 30

Le secteur Horeca sourit à l’idée de la reprise mais grimace sur le protocole qui impose une fermeture à l’intérieur pour 22 h et 23 h 30 en extérieur. Il souhaite un lissage des mesures pour le début juillet.

Le secteur de l’Horeca est partagé sur les décisions prises par le Codeco. Une réouverture en intérieur le 9 juin, c’est une bonne nouvelle. Par contre, Thierry Neyens, le président de la fédération Horeca Wallonie, n’est pas particulièrement en phase avec les heures de fermeture.

Ce qui est prévu, à partir du 9 juin, c’est une fermeture à 22 h en salle (et donc en intérieur) et à 23 h en terrasse. Ce planning imposé par le Codeco perturbe le modèle économique viable envisagé par l’Horeca. «Économiquement, on est déjà bridé, rappelle Thierry Neyens après une fermeture de 7 mois. On devrait pouvoir prendre deux services pour compenser le manque à gagner. Mais cette fermeture à 22 h bloque cette possibilité.»

Concrètement, ça coince

Les professionnels ont rapidement cerné les limites de la mesure décidée ce mardi. Un repas peut tirer en longueur et le dessert ne sera pas forcément servi pour 22 h: « il va falloir courir! ». Si vous allez dans un resto gastronomique: «un 5 services, on ne va pas faire venir les clients à 17 h 30-18 h.» Ou encore, ce sera difficile de caser dans l’addition les quelques petits plus de fin de repas qui font du bien à la caisse du resto: «ces ventes annexes amènent de la rentabilité.»

Le secteur est clairement favorable aux mesures annoncées mais il attend mieux pour l’été. «Un protocole et un redémarrage doivent vivre, être en phase avec les chiffres et être économiquement viable.»

Pour les restaurateurs, il faudra réévaluer les décisions de ce 11 mai pour le 1er juillet. « Il faut un lissage des mesures et pouvoir fermer intérieur et extérieur à 23 h 30. »