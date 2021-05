Les cancers de la peau en plein boum

Le cancer de la peau est celui qui connaît la plus grande augmentation. La fondation contre le cancer en appelle aux autorités.

Chaque année, le nombre de diagnostics de cancer de la peau augmente. Environ 40% de tous les cancers détectés aujourd’hui sont un type de cancer de la peau. En 2018, on en dénombrait 43 745 en Belgique, dont 3500 mélanomes (qui provoquent le plus de métastases).

En raison du vieillissement de la population, une augmentation significative était attendue. Mais l’augmentation est beaucoup plus importante que prévu. Et on s’attend à ce que les chiffres doublent encore presque au cours des dix prochaines années. «Cela va devenir ingérable, si on ne fait rien» commente le Dr Anne Boucquiau, directrice médicale de la fondation contre le cancer. Elle ajoute: «Ce n’est pas une fatalité, on peut faire changer les chiffres.»

Quelles solutions?

L’interdiction des bancs solaires est l’une des pistes avancées par la fondation contre le cancer . «Les UV artificiels ont été identifiés par le centre international de recherche contre le cancer (CIRC, qui dépend de l’OMS) comme agent cancérogène prouvé pour l’homme.» La fondation ne réclame pas un arrêt du jour au lendemain: «on peut laisser aux gérants le temps de se convertir, en centre de wellness... ou autre chose.»

Mais il est également nécessaire de prendre en compte les UV naturels. Avec le réchauffement climatique, il y a plus de jours ensoleillés, et donc plus d’exposition à la lumière du soleil. De plus, la diminution de la couche d’ozone a exposé toute la génération du baby-boom à des valeurs UVI (indice UV) plus élevées.

Or, en Belgique, la majorité de la population a une peau de type 2 (1 étant la «peau de roux», blanche avec éventuellement des taches de rousseurs et 6 le type noir ébène). «Il faut un plan national, dit le Dr Boucquiau. La création de zones ombre, la prévention pour les enfants et les personnes travaillant en extérieur, et que la crème solaire soit accessible à tous.»

Dépistage embouteillé

Il est impossible de tester toute la population belge tous les ans, selon la fondation contre le cancer. «Il faut stratifier et identifier les profils à risques en fonction du phénotype, du nombre de nævus (taches de beauté), les antécédents familiaux, le fait d’avoir fait du banc solaire dans sa jeunesse.»

Si les mélanomes à un stade avancé ont un meilleur pronostic aujourd’hui, cela coûte très cher.

La fondation veut que les autorités prennent le problème à bras-le-corps, et mette en place un système de collaboration avec le médecin de famille, éventuellement une assistance pour le dermatologue: infirmière, dermatoscope, intelligence artificielle, et surtout priorisation des personnes à suivre.