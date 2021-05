Loisirs: le retour des braderies, brocantes et foires annoncé pour le 9 juin

De nombreuses surfaces liées aux loisirs ont reçu l’autorisation de rouvrir à partir du mercredi 9 juin, y compris pour les activités en intérieur.

Une nouvelle réunion du Comité de concertation s’est tenue ce mardi, afin d’organiser la poursuite du plan «Plain air» et la reprise du plan «Intérieur». Un calendrier et de nombreux assouplissements ont été présentés dans la foulée par le Premier ministre Alexander De Croo. + LE POINT | Bulle, cinémas, restaurants, shopping, théâtres : de nouveaux assouplissements pour cet été

Parmi les sujets sur la table, figurait donc la poursuite du plan «Plain air», comprenant la possibilité de réouverture pour tout ce qui concerne les braderies, les brocantes, foires et autres parcs d’attractions.

Jusqu’à présent, ce type d’événement et d’infrastructure étaient interdits jusqu’à nouvel ordre.

Les cinémas, bowlings, salles de jeux électroniques, casinos, agences de paris pourront rouvrir moyennant des protocoles de ventilation.

Il en va de même pour les activités à l’intérieur dans les parcs naturels, les parcs animaliers, les plaines de jeux intérieures, les infrastructures de loisirs indoor, les piscines tropicales, les casinos, les agences de paris, les salles de jeux électroniques, les solariums sans personnel et les bowlings.

Les foires commerciales pourront quant à elles reprendre le 30 juillet.

Fitness et bien-être

D’autres infrastructures pourront par ailleurs rouvrir en date du 9 juin prochain. Il s’agit de tout ce qui se rapporte au bien-être des personnes: salles de fitness, bancs solaires et bains (en ce compris jacuzzis, hammams et saunas) publics.

Camps et fêtes

Les activités associatives et de jeunes, et camps de jeunes, pourront avoir lieu en juin avec 50 personnes sans nuitée, un maximum qui passerait à 100 début juillet (avec possibilité de nuitée) puis à 200 fin juillet. Il n’y aurait plus de restriction en septembre.

Les fêtes et réceptions en intérieur seront autorisées à partir du 9 juin avec 50 personnes maximum, puis 100 début juillet et 250 fin juillet, en respectant les règles fixées pour l’Horeca.

En septembre, les restrictions globales pour l’intérieur disparaissent. Pour ces mêmes fêtes et réceptions, mais en extérieur, ce sont les règles fixées pour l’horeca qui s’appliqueront depuis le début.