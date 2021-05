Contacts rapprochés: la bulle de 2 remplacée par une autorisation de 4 personnes

À partir du 9 juin, la bulle intérieur autorisant 2 contacts rapprochés sera élargie.

Une nouvelle réunion du Comité de concertation s’est tenue ce mardi, afin d’organiser la poursuite du plan «Plain air» et la reprise du plan «Intérieur». Un calendrier et de nombreux assouplissements ont été présentés dans la foulée par le Premier ministre Alexander De Croo. + LE POINT | Bulle, cinémas, restaurants, shopping, théâtres : de nouveaux assouplissements pour cet été

Parmi les sujets abordés lors de la réunion, figurait la bulle de contacts rapprochésen intérieur.

Pour rappel, la mesure en vigueur actuellement, et ce depuis le samedi 8 mai, autorise à recevoir 2 personnes en intérieur issues d’un autre foyer.

Un élargissement dès le 9 juin

De plus en plus critiquée par bon nombre d’acteurs siégeant au sein du Comité de concertation, le concept de bulle a donc fait son temps, tel que l’avaient prédit ces derniers jours la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden et le Ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet.

À partir du mercredi 9 juin prochain, cette bulle sera remplacée par une autorisation de recevoir jusqu’à 4 personnes en intérieur.