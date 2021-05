Horeca: réouverture complète le 9 juin, élargissement de l’horaire pour les terrasses

Le secteur horeca va pouvoir rouvrir en salle à partir du mercredi 9 juin, tandis que l’heure de fermeture des terrasses sera repoussée d’une heure et demie à la même date.

Une nouvelle réunion du Comité de concertation s’est tenue ce mardi, afin d’organiser la poursuite du plan «Plain air» et la reprise du plan «Intérieur». Un calendrier et de nombreux assouplissements ont été présentés dans la foulée par le Premier ministre Alexander De Croo. + LE POINT | Bulle, cinémas, restaurants, shopping, théâtres : de nouveaux assouplissements pour cet été

Parmi les sujets abordés lors de la réunion, figurait la réouverture complète du secteur horeca.

Pour rappel, la mesure en vigueur actuellement, et ce depuis le samedi 8 mai, autorise le secteur à recevoir ses clients sur terrasses uniquement, par tables de maximum 4 personnes et avec fermeture obligatoire à 22 heures.

Réouverture complète dès le 9 juin

Alors qu’une partie du secteur a retrouvé (en partie) le sourire grâce à la réouverture des terrasses, l’horeca attendait beaucoup de ce Comité de concertation, à l’instar de Thierry Neyens, président des patrons de cafés et restaurants en Wallonie: «C’est une reprise très partielle qui a suscité des réflexions au niveau du secteur car tout le monde n’a pas une terrasse. (...) On a besoin d’une perspective de réouverture pour faire nos plans et le point avec nos équipes. La réouverture partielle ne va pas être rentable (...).»

Les cafés et restaurants pourront rouvrir en salle à partir du 9 juin de 8h à 22h, a annoncé mardi le Premier ministre, Alexander De Croo.

Prolongation pour les terrasses

L’ouverture des terrasses sera quant à elle prolongée jusqu’à 23h30. La mesure permettra notamment de diffuser dans les cafés les matchs de l’Euro de football qui commence deux jours plus tard, a fait remarquer le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet, lors de son arrivée au 16 rue de la Loi où se tenait la conférence de presse.

Pour ce qui est de la suite de l’été, ces règles continueront à évoluer et seront fixées par le comité de concertation.

La ventilation des lieux revêt une importance prépondérante. Que ce soit dans l’horeca (ou d’autres lieux comme les salles de fitness), un instrument visible de mesure du taux de CO2 devra être installé. Des contrôles auront lieu, a averti le Premier ministre. Dans un premier temps, ils viseront à «coacher» les exploitants mais, si les règles ne sont pas respectées, ils pourront mener à la fermeture de l’établissement.