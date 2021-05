INFOGRAPHIES | Coronavirus: ces provinces wallonnes où le taux de positivité diminue moins vite

Les adolescents les plus touchés

D’après les données officielles publiées par Sciensano, les adolescents constituent actuellement le groupe d’âge le plus durement touché par le coronavirus.

Comme c’est généralement le cas depuis le début de la 3e vague, cette tranche d’âge (10-19) affiche donc le plus fort taux de positivité (9,3%) en ce début mai.

Point positif: le pourcentage de tests positifs détectés dans cette population diminue fortement. En deux semaines, l’indice est ainsi passé de 15,8% à 9,3%.

Parce qu’ils ont été vaccinés en priorité et qu’ils sont moins exposés (car moins actifs dans la société), la catégorie des seniors (65 ans et plus) affiche le taux de positivité le plus faible (5,2%) de toutes les tranches d’âge.